Ultimamente c'è una nuova ed interessante tendenza che sta prendendo piede nel settore auto: modificare auto sportive, pensate più per la pista che per la strada, in esemplari unici pronti all’avventura.

Uno dei marchi più gettonati per queste elaborazioni è Porsche, in particolare con la 911. Il rendering più recente è quello presentato dall'azienda tedesca specializzata in tuning che si chiama “Delta 4x4”.

Voglia di Rally

L'azienda afferma di essersi ispirata ai trionfi di Porsche negli anni Ottanta durante la Parigi-Dakar e il Rally dei Faraoni, per la realizzazione di questa speciale 911. La base è una Carrera 4S, più che perfetta come punto di partenza per quello che dovrebbe diventare un fuoristrada.

Fotogallery: Porsche 911 4S by Delta4x4

7 Foto

Poco tempo fa, Delta 4x4 ha ricevuto una chiamata da un imprenditore locale con una richiesta ben precisa: trasformare la sua nuovissima 911 Carrera 4S in una macchina da avventura che gli permettesse di percorrere la leggendaria Parigi-Dakar. Sicuramente, i proprietari della casa di tuning non saranno stati che felici di ricevere una simile commessa.

In fase di elaborazione

Per ora, abbiamo solo qualche rendering con un’anteprima di quello che sarà il risultato finale. L’auto sarà dunque dotata di una barra luminosa appositamente progettata insieme a un portapacchi personalizzato, utili in ogni situazione. Modifica molto importante è quella apportata al telaio, rinforzato e alzato da terra di altri 250 mm, perfetto per affrontare strade non asfaltate, senza il rischio di rovinare l’auto.

A giudicare dalle informazioni disponibili, il progetto della Delta 4x4 è ancora nelle primissime fasi di sviluppo. La compagnia afferma che il progetto dovrebbe essere completato entro il prossimo anno. E noi non vediamo l'ora di ammirare il frutto di questo lavoro. Soprattutto per scoprire se le modifiche stilistiche e meccaniche saranno accompagnate da un potenziamento del motore, attualmente “fermo” a 450 CV.