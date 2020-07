C'è attesa per gli incentivi statali, che arriveranno in agosto per far ripartire definitivamente il mercato dall’auto, ma c’è qualche Casa che per tutto il mese di luglio anticipa questo bonus, con offerte specifiche: ne sono un esempio gli Ecobonus Mazda, validi su tutta la gamma, e che consentono un risparmio massimo di 7.250 euro.

Nel sito ufficiale Mazda.it è infatti presente una sezione specifica che spiega sia gli Ecobonus Mazda, sia i prossimi incentivi statali.

Alcuni esempi: i SUV Mazda CX-3 e Mazda CX-30 e la recente berlina Mazda3 possono usufruire di un Ecobonus Mazda di 3.500 euro, sconto che sale a 4.500 euro per la CX-5, per arrivare a 7.250 euro per la berlina Mazda6.

In più, con il finanziamento Mazda Advantage si può accedere all’estensione della garanzia Mazda Best5 fino a cinque anni o 200.000 km, al piano di manutenzione programmata Service Plus - che comprende tre tagliandi - e al pagamento della prima rata a gennaio 2021.

Vantaggi

La promozione di Mazda è perfettamente in linea con le recenti proposte generali delle Case, e riguarda un po’ tutti i modelli della gamma.

Il supporto per superare il periodo di crisi va dallo sconto sul listino al pagamento dell’eventuale prima rata ad anno nuovo, con l’aggiunta di alcuni servizi, e un aiuto in più per capire la logica dei prossimi incentivi statali.

Mazda sottolinea anche la politica del Right Price Policy, che riguarda l’inserimento nella dotazione di serie di opzioni tecnologiche, spesso offerte a pagamento.

Svantaggi

Il bonus statale non sarà elargito a tutte le vetture, ma solo a quelle rispondenti a certi parametri; tuttavia, anche l’Ecobonus Mazda non è sempre a disposizione, ma è valido solo in caso di permuta di una vettura, anche senza rottamazione.

Grosso modo, comunque, questo tipo di sconto sul listino c’era anche prima: ora ne viene messa in evidenza la natura di Ecobonus, in anticipo sugli incentivi statali.

In sintesi

Promozione Ecobonus Mazda Scadenza 31 luglio 2020 Modelli Vari modelli dei marchio Mazda Vantaggi Sconti fino a 7.250 euro a seconda della vettura e dell'allestimento; con finanziamento, estensione della garanzia Mazda Best5 fino a 5 anni o 200.000 km e piano di manutenzione programmata Service Plus Rate Prima rata da gennaio 2021 Limitazioni e condizioni Solo con permuta, anche senza rottamazione