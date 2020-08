La Toyota RAV4 da oggi avrà un lato oscuro. La Casa giapponese ha infatti presentato la Black Edition, caratterizzata da carrozzeria completamente nera e altri dettagli scuri.

Un nuovo allestimento già ordinabile ma del quale non si conoscono ancora i prezzi. Il suo arrivo nelle concessionarie è previsto per il prossimo autunno.

Look Total Black

Il pacchetto Black Edition comprende non solo la verniciatura della carrozzeria con colore speciale Galaxy Black, ma anche tanti altri particolari coordinati: come ad esempio griglia anteriore, griglia inferiore e paraurti, nonché gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori e le piastre paramotore.

Persino i sensori di parcheggio sono dipinti di nero, l'unica interruzione della combinazione di colori è il badge Toyota cromato presente sul frontale.

La Casa afferma che questa nuova verniciatura "mette in risalto gli angoli e le sfaccettature della carrozzeria", sfruttando al massimo il design della vettura. A completare il look c’è un set di cerchi in lega da 19", ovviamente neri.

Dark side anche all’interno

Anche nell’abitacolo il nero la fa da padrone. Rivestimenti in pelle sintetica nera adornano i sedili, anche il tetto è foderato di nero, come tutte le rifiniture, dando all'auto quello che Toyota chiama "un sorprendente ambiente interno".

Gli allestimenti della Black Edition sono gli stessi del modello top di gamma di RAV4, vale a dire - tra le altre cose - impianto audio JBL a 9 altoparlanti, specchietto retrovisore digitale e telecamera di manovra a 360 gradi.

A ciò si aggiunge il sistema di infotainment da 8" con integrazione smartphone Android Auto e Apple CarPlay, la possibilità di accedere all’auto senza chiave e sedili anteriori riscaldati. Non mancano poi il climatizzatore a due zone e luci automatiche.

Sistemi di sicurezza di serie

Anche per quanto riguarda la sicurezza la versione Dynamic farà da base alla Toyota Black Edition. Sistemi come il monitoraggio dei punti ciechi e il riconoscimento dei segnali stradali saranno di serie, assieme al cruise control adattivo. La motorizzazione sarà la classica full hybrid da 222 CV con trazione integrale.