Fin dal suo arrivo, datato 2016, la Peugeot 3008 è stata molto apprezzata in tutto il mondo, Italia compresa. Tanto da meritarsi, nel 2019, un’edizione limitata denominata “Anniversary” per celebrarne il successo.

Ora però sta per arrivare il momento del restyling di metà carriera per il SUV compatto del Leone, il cui stile è svelato in anteprima da alcune immagini pubblicare sul un forum online dedicato agli appassionati della Casa.

Fuori e dentro

Ciò che più colpisce è lo stile del frontale, in linea con le nuove 508, 208 e 2008 e dotato delle ormai classiche "zanne" luminose laterali. Anche la griglia del radiatore ed il paraurti subiranno qualche leggera modifica.

Le prese d’aria diverranno tridimensionali, grazie all'utilizzo di piccole linee cromate di diverse dimensioni. Al posteriore saranno principalmente i gruppi ottici a cambiare.

Per quanto riguarda gli interni, le prime foto confermano che resterà tutto più o meno come prima. Lo schermo centrale sembra però avere una diagonale maggiore, mentre la grafica della stumentazione digitale sembra essere differente, probabilmente con grafica tridimensionale come su 208 e 2008.

Cosa bolle in pentola?

A livello meccanico per la nuova 3008 pare verranno riproposte le motorizzazioni attuali, con qualche ritocco per essere ancora più parche nei consumi. Del gruppo faranno parte i PureTech 1.2 da 130 CV e 1.6 da 180 CV, affiancati dal nuovo 1.5 da 155 CV. Per quanto riguarda le motorizzazioni diesel non ci sono rumors. Che siano destinate a scomparire?

All'appello non mancheranno le versioni ibride plug-in, con un sistema che combina un'unità turbo 1.6 a 1 o 2 due motori elettrici, per 225 CV o 300 CV di potenza.

Per la presentazione ufficiale bisognerà attendere la fine dell’anno o, al massimo, i primissimi mesi del 2021.