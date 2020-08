Se Toyota è stata la Casa che ha inventato l’ibrido moderno con la Prius, ora le agevolazioni e le normative anti-inquinamento mettono in evidenza questa tecnologia: non a caso le promozioni di agosto partono con il claim “benvenuto nel mondo Toyota Full-Hybrid Electric”.

Tra le promozioni, c’è un SUV compatto e sportiveggiante piuttosto popolare come la Toyota C-HR, acquistabile con sconti e agevolazioni.

Il listino della C-HR 1.8 Hybrid Active è pari a 29.850, ma si riduce con il contributo della casa e del concessionario a 25.600 euro, IPT e PFU escluse, abbassandosi ulteriormente a 24.100 euro in caso di ecoincentivo statale, per un contratto sottoscritto entro il 31 agosto.

Si paga quindi un anticipo di 5.500 euro, e poi si versano 47 rate da 236,17 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,16%), con un valore futuro garantito pari a 10.845 euro, con le consuete possibilità di riscatto, restituzione e sostituzione.

Vantaggi

Sommando la promozione sulle ibride da parte della casa e gli incentivi statali, si arriva ad uno sconto di 5.750 euro, interessante rispetto al valore di listino; grazie ad una rata finale non troppo bassa e ad un tasso interessante, le rate per quattro anni ammontano a meno di 250 euro al mese, e si possono aggiungere altri servizi utili o variare la rata in base al chilometraggio.

La vettura di esempio dispone già di optional qualificanti, e l’offerta comprende tre anni di garanzia o 100.000 km, più 5 anni di garanzia sulle componenti ibride. Con in più gli eventuali vantaggi territoriali sull’uso delle ibride.

Svantaggi

Ci sono le solite spese in più da calcolare, sia per gli oneri finanziari che per gli accessori sulle auto che devono essere disponibili in stock.

Attenzione anche alle indicazioni per ottenere i contributi: permuta o rottamazione di un veicolo posseduto da almeno 5 mesi per l’Hybrid Bonus della casa, rottamazione di un veicolo anteriore al 1 gennaio 2010 per il contributo statale, che è soggetto ad esaurimento, secondo il Decreto Rilancio.

Alcune case non chiedono anticipo, e spostano le prime rate di qualche mese, o ad anno nuovo.

In sintesi