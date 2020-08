Se il Coronavirus non fosse mai arrivato, probabilmente avremmo già visto la versione definitiva della Porsche 911 GTS Targa in un Salone dell'auto o, comunque, direttamente a una presentazione ufficiale. E invece, dobbiamo ancora accontentarci delle foto spia.

Ci sono buone notizie però: in queste nuove foto spia - scattate al Nurburgring durante alcuni collaudi - l'auto è praticamente senza alcun tipo di camuffatura, e il che significa sia che possiamo farci un'idea piuttosto precisa di come sarà, sia che probabilmente il suo debutto è piuttosto vicino.

Nuovi dettagli e più potenza

In verità ci sono due fotogallery distinte, anche se mostrano all'incirca la stessa cosa in due ambienti diversi: sono evidenti i piccoli cambiamenti sulla fascia anteriore così come su quella posteriore, che distinguono la GTS dalla Carrera.

Guardando da un po' più vicino, si vede che le prese d'aria inferiori sono leggermente diverse rispetto al passato. In più, l'esemplare fotografato è del classico colore nero dei prototipi - che spesso nasconde finiture particolari - ma su colori più chiari e vivaci dovrebbero saltare più all'occhio i dettagli neri della carrozzeria.

Il motore da 3,0 litri dovrebbe anche guadagnare qualcosa in termini di potenza, pur rimanendo a metà strada fra la Carrera e la Turbo: secondo alcune voci, si parlerebbe di 475 CV.

Per quanto riguarda il tetto, ormai è abbastanza risaputo quanto sia soddisfacente godersi il tettuccio Targa aperto a bordo di una Porsche, e se in questa verrà aggiunto un tocco di potenza in più, le cose andranno di bene in meglio.

Il debutto sul mercato

La domanda più ovvia, a questo punto, è quanto si debba ancora aspettare prima di vederla. Inizialmente, sembrava che il suo debutto fosse previsto per la primavera 2020, ma probabilmente è stata rimandata a causa del Coronavirus.

L'auto in foto, come già detto poco sopra, non porta alcun tipo di camuffatura evidente: ciò significa che, probabilmente, potrebbe mancare davvero poco al debutto. E stando alle voci, potrebbe essere in autunno o, al più, nella primavera 2021.