Non è la prima volta che Carlex Design inventa proposte fuori dagli schemi. Qualche mese il tuner polacco ha tirato fuori dal cilindro la Yachting Edition della Mercedes G63 AMG progettata per un cliente a Dubai ed equipaggiata con interni in legno mai visti prima.

A quanto pare là fuori sono parecchi i lupi di mare che hanno apprezzato il design ispirato al mondo della nautica. Ecco quindi che in Polonia non sono rimasti con le mani in mano e la stessa sorte è toccata ad una nuova Land Rover Defender 110. Vediamo quali sono le dotazioni esclusive pensate da Carlex Design per il famoso fuoristrada nella versione a cinque porte.

Bianco oppure oro?

All'esterno la vettura resta fedele alla tonalità argento-spazzolato già vista sul SUV di Casa Mercedes. Internamente invece si può scegliere tra due diverse colorazioni. Il primo, sempre molto simile alla versione G-Yachting Limited Edition della G63 AMG, presenta rivestimenti bianchi di sedili, cruscotto, pannelli delle porte, uniti a numerosi dettagli in legno.

Il secondo schema invece abbina le speciali finiture argento-spazzolato ad una tappezzeria dorata.

Il lusso si pagherà caro

L'edizione speciale del Land Rover Defender è stata annunciata da Carlex Design sulla sua pagina Facebook, che l’ha definita come "una perfetta combinazione di prestazioni fuoristrada, affidabilità e stile navale di lusso".

Anche questa volta il tuner non si è sbilanciato su quello che potrebbe essere il prezzo finale, ma considerando che il listino italiano della Land Rover Defender parte da 57.400 euro, con tutta quella nuova tappezzeria a bordo, non ci si può certo aspettare che sia alla portata di tutti.