Le elaborazioni estetiche firmate dal tuner Lumma Design sono spesso molto pesanti e non passano inosservate. L'ultima novità ad essere passata sotto la lente d'ingrandimento è stata la Land Rover Defender a cui è stato dedicato il kit Lumma CLR LD.

Rispetto al fuoristrada originale cambiano quasi tutti i pannelli della carrozzeria: il risultato finale è una Defender dall'aspetto ancora più robusto e, indubbiamente, minaccioso. È un kit provvisorio che arriverà sul mercato all'inizio dell'anno prossimo per cui potrebbe subire delle piccole modifiche.

Più alta e più larga

La macchina è più alta da terra di 3 cm e più larga davanti di 4. Nuove sono la griglia anteriore, le prese d'aria, lo splitter e il cofano, ora più bombato, tutte parti che volendo possono essere realizzate interamente in fibra di carbonio. Sul tetto fanno capolino due faretti mentre il profilo è reso particolare da una finitura inferiore dedicata e dai nuovi cerchi da 19 a 23 pollici con una selezione di diverse gomme disponibili.

All'interno la pedaliera è in alluminio anodizzato, i tappetini sono marchiati Lumma e i rivestimenti sono completamente in pelle. un tappetino da carico con marchio Lumma e interni in pelle Lumma completi.

Dedicato alla Defender V8

In Lumma Design hanno pensato bene di ritoccare verso l'alto le prestazioni. La base di partenza è il nuovo V8 da 5.0 litri attualmente in fase di sviluppo di cui abbiamo già visto i primi prototipi. La potenza toccherà i 617 CV e 750 Nm di coppia massima. A completare il tutto un nuovo impianto di scarico sportivo