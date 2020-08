A prima vista - e da lontano - può sembrare una vecchia Land Rover Defender del 1990. Ovviamente non è così, perché l'azienda inglese Arkonik ci ha messo le mani creando un mezzo inarrestabile e modernizzato, sia nella meccanica che nelle dotazioni. , ma guardando con attenzione,

È destinata ad essere utilizzata nei magnifici paesaggi delle Teton Mountains nel Wyoming (USA), da cui infatti prende il nome. Il prezzo di questo iconico SUV? Circa 195.000 dollari. Alto, ma si tratta di un esemplare allestito di tutto punto.

Pronta a tutto

La carrozzeria di questa speciale Defender è color Raptor Ice White, con tetto, parafango, paraurti e finiture nere per accentuare il look, con il roll cage esterno che la fa sembrare davvero pronta a tutto, anche alle spedizioni più estreme.

Viaggia su ruote da 18 pollici con pneumatici BF Goodrich KO2, tassellati ovviamente. Vi è inoltre un cestello montato sul tetto per aumentare la capacità di carico e fari extra per illuminare la strada in qualsiasi condizione.

Interni retrò, tra lusso e tecnologia

Ma il bello viene adesso. Gli interni di questa Defender sono davvero di classe. Ci sono sedili in pelle, alti e riscaldati con cuciture a diamante. Lo stesso motivo ricopre tutti i sedili, comprese le sedie con chiusura a scatto posizionate sul retro. Tra le mani, il guidatore avrà un volante con bordo in legno e al suo fianco troverà un sistema di infotainment Pioneer - con tanto di supporto Apple CarPlay - collegato alla telecamera posteriore.

Fotogallery: Arkonik Land Rover Defender Teton

27 Foto

Motore V8 e sospensioni pneumatiche

Sotto il cofano si nasconde un motore V8 da 3,5 litri e, per evitare meglio gli ostacoli, le sospensioni possono essere alzate di 5 cm (come se l’altezza della “normale” Defender non fosse già sufficiente).

A completare il tutto, Arkonik dà una rinfrescata anche alla parte meccanica e telaistica. Il lavoro include la ricostruzione del motore e della trasmissione, un rivestimento extra per il telaio e un nuovo cablaggio.

Circa 195.000 dollari sono un costo indubbiamente alto, ma d’altronde, questo è il prezzo dell’unicità.