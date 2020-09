Se volete sognare, arricchire la vostra cultura, bearvi dei più grandi capolavori del design applicati all'industria dell'auto o rimanere incantati dall'intera produzione della carrozzeria Pininfarina oggi avete la possibilità di farlo al meglio.

Parliamo di "Pininfarina 90 anni/90 years", il libro ufficiale per il novantesimo anniversario dell'azienda italiana fondata nel 1930 da Battista "Pinin" Farina. Attraverso un percorso affascinante di 528 pagine, 800 foto a colori e in bianco e nero il prezioso volume racconta, attraverso schede dedicate, la storia di tutti i 632 modelli di auto firmati Pininfarina.

One-off, concept e auto di serie

Dagli esemplari unici alle concept fino alle auto di serie più belle e apprezzate nel mondo, il libro Pininfarina 90 anni conduce il lettore in un viaggio alla scoperta del migliore Made in Italy applicato all'auto e non solo.

Insomma, arte e industria unite in maniera inseparabile sin dalle prime e indimenticabili Lancia Astura Cabriolet aerodinamica "Tipo Bocca" e Alfa Romeo 6C 2300 Pescara berlinetta aerodinamica dello stesso anno.

Da Cisitalia a Ferrari a Peugeot, c'è tutto

L'attenzione non può che cadere su icone immortali del car design firmate Pininfarina (e prima Pinin Farina) come la Cisitalia 202 berlinetta del 1947 definita una "scultura in movimento".

Indimenticabili e ben descritte nel nuovo libro sono, fra le altre, anche l'Alfa Romeo Giulietta Spider (1954), la lunga collaborazione con Ferrari e con Peugeot, dalla 250 GT alla F40, passando per la 406 Coupé, l'Alfa Romeo Spider "Duetto" e la Maserati GranTurismo.

Fino al capitolo Battista da 1.700 CV

Non manca poi tutto il nuovo capitolo della storia dell'azienda italiana, quello di Automobili Pininfarina e della Battista, omaggio al fondatore con l'hypercar elettrica da 1.900 CV.

Nel presentare il volume dell'anniversario il presidente Paolo Pininfarina ha detto:

"Quest'opera è un passaggio importante nell'ambito delle celebrazioni per i 90 anni dell'Azienda. Alla base c'è l'aver voluto rivedere tutti i progetti automotive per scorgerne pregi ed anche difetti, a distanza di anni: un'operazione coinvolgente ed appassionante per me e, spero, anche di interesse per il lettore."

90 euro, in libreria e online

Il libro Pininfarina 90 anni/90 years, un vero catalogo ragionato con schede e immagini, costa 90 euro, ha testo bilingue italiano/inglese, è pubblicato da Giorgio Nada Editore e distribuito da Giunti Editore.

Si trova nelle principali librerie, in quelle Giunti al Punto e presso la Libreria dell'Automobile di Milano, ma chi vuole acquistarlo online può visitare i siti giorgionadaeditore.it, libreriadellautomobile.it e store.pininfarina.it