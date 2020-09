Lo storico marchio inglese MG, ora di proprietà della cinese SAIC, prepara un ritorno in grande stile sui mercati europei, Italia compresa, ma questa volta con SUV, berline e station wagon elettrificate al posto delle sportive di un tempo.

L'anticipazione arriva da Automotive News Europe che parla di un'espansione della rete MG a Germania, Spagna e Italia dove il marchio britannico è anche in cerca di addetti alle vendite "senior".

Più di 14.000 MG vendute nel 2020

L'idea di allargare il proprio mercato ai principali Paesi d'Europa, oltre al Regno Unito dove conta già 112 concessionarie, Austria, Belgio e Paesi Bassi deriva anche dai tanti incentivi statali riservati alle auto elettrificate. Anche in Francia e in Norvegia la MG è già sbarcata nel 2019 introducendo il crossover elettrico ZS.

Questo ha permesso ad MG di vendere in Europa 14.088 auto da gennaio ad agosto 2020, con la ZS che contribuisce in maniera decisiva ai volumi con le sue 10.675 immatricolazioni europee. La scelta di MG di puntare su modelli elettrici ed elettrificati sembra quindi pagare anche nel Vecchio Continente.

Il listino MG si allunga e si fa sempre più elettrico

Da poco sono a listino nel Regno Unito anche la station wagon elettrica MG5 e la crossover compatta ibrida plug-in MG HS, modelli che saranno presto commercializzati nel resto d'Europa.

Per dare un'idea di qual è l'attuale offerta di modelli MG, tutti prodotti in Cina da SAIC, vi offriamo qui sotto una tabella con nomi e caratteristiche delle vetture in vendita nel Regno Unito.

Tipologia Motorizzazione Potenza Autonomia (WLTP) Prezzo (UK) MG3 Utilitaria 5 porte 1.5 benzina 106 CV - 12.195 sterline MG ZS SUV compatto 1.5 benzina

1.0 turbo benzina 106 CV

111 CV - 15.495 sterline MG ZS EV SUV compatto Elettrica 143 CV 263 km 25.495 sterline MG5 EV Familiare compatta Elettrica 156 CV 344 km 25.495 sterline MG HS SUV medio-compatto 1.5 turbo benzina 162 CV - 20.995 sterline MG HS Plug-in SUV medio-compatto Ibrida plug-in 1.5 turbo benzina 258 CV 51 km EV 29.995 sterline