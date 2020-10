In Europa da molti anni il marchio Nissan fa rima con Qashqai, il modello di gran lunga più venduto della Casa giapponese, quello che nel 2006 ha inaugurato il segmento dei SUV crossover moderni.

Anche nel mondo dell’auto però quattordici anni sembrano davvero un secolo perché dalla prima generazione di Qashqai e fino alla seconda serie di oggi il concetto di crossover compatto è cambiato e sta per cambiare ancora. Il prossimo step evolutivo è infatti nella nuova Nissan Ariya, crossover elettrico che riposiziona verso l’alto l’offerta di Nissan.

Cambia il modo d'intendere il crossover

Questo non significa certo che la Nissan Qashqai sia destinata a scomparire, anzi. La nuova Qashqai, ripresa in diverse foto spia in fase di test e anticipata in un video teaser relativo al piano di ristrutturazione Nissan, arriverà nel 2021 (come l'Ariya) con un design derivato da Juke che trovate anche nel rendering di Motor1.com.

Quello che farà la Nissan Ariya sarà invece un ulteriore balzo in avanti per lo stato dell’arte di stile, architettura, motori, dotazioni e spazio a bordo. Insomma, un'evoluzione che per certi versi sa di rivoluzione e che sembra piacere molto, come dimostrano le 50.000 registrazioni arrivate dall’Italia sul sito di Nissan Ariya.

Con l’elettrico un nuovo linguaggio stilistico

Ciò che vogliamo fare qui non è un confronto diretto fra Qashqai e Ariya, impossibile perché metterebbe sullo stesso livello due modelli nati in ere diverse, ma un più parallelo stilistico e dimensionale fra il crossover com’era e il crossover come sarà.

Partiamo proprio dallo stile esterno che sulla Ariya vira decisamente verso il crossover coupé, cioè con la parte posteriore del tetto e la vetratura laterale che richiama le proporzioni di una due porte rialzata.

Sagome inconfondibili

Basta vederle entrambe di fianco per capire come l’Ariya abbia tracciato un nuovo tratto di matita al padiglione, ricurvo verso la coda e in linea col cofano motore, quasi come una moderna monovolume.

Evidenti sono anche le dimensioni maggiori rispetto a Qashqai che si possono riassumere in 20 cm in più di lunghezza e 7 cm in più d’altezza.

V-motion in evoluzione

Anche il frontale segna uno stacco netto fra Ariya e Qashqai, visto che il nuovo crossover elettrico può permettersi di ridisegnare lo scudo anteriore con una grande mascherina che rinuncia a molte delle prese d’aria di Qashqai.

I sottili fari a LED di Ariya contribuiscono poi a reinventare la forma V-motion tanto cara a Nissan con un’esclusiva firma luminosa, ennesima evoluzione in chiave "premium" del crossover che nasce elettrico.

La vista di coda non lascia poi dubbi sulla volontà della Nissan Ariya di allontanarsi dagli schemi classici dei crossover visti fino ad oggi, con gruppi ottici in fascia continua che fanno tanto "Futurismo Giapponese Senza Tempo", come lo chiama Nissan.

Dentro è un altro mondo

Basta poi salire a bordo di Ariya per capire che siamo davvero in un altro mondo, quasi un’astronave con comandi touch, anche nascosti e che si illuminano alla bisogna, materiali pregiati e bocchette dell’aria integrate nella plancia.

Anche la console centrale con la piccola leva del cambio e regolabile a piacere sembra lontana anni luce dai comandi tradizionali della Qashqai che non sfrutta ancora le connessioni "by wire", senza collegamenti meccanici.

Spazio in abbondanza

Un’altra piacevole novità arriva dai sedili posteriori di Nissan Ariya che grazie alla batteria piazzata alla base del telaio ha un pianale piatto e aperto, a tutto vantaggio dell’abitabilità.

Chi siede dietro può anche accavallare le gambe perché lo spazio a disposizione è reso ancora più abbondante dal profilo sottile dei sedili anteriori Zero Gravity.

Infotainment di nuova generazione

Uno sguardo infine al quadro strumenti e all’infotainment di bordo che sulla Ariya appartiene ad una generazione digitale tutta nuova e supera di slancio il concetto che troviamo su Qashqai.

L’interfaccia uomo-macchina della Nissan Ariya è del tipo aggiornabile online, permette il controllo remoto dello stato della vettura e soprattutto due schermi da 12,3" allineati a formare un grande centro di controllo comprensivo di comandi vocali che rispondono alla frase "Ciao Nissan".