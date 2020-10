Sono sempre molti gli esempi di offerte per Ford, anche in scadenza alla fine del mese di ottobre.

Per l’ultima generazione di Focus le promozioni sono tante, e riguardano diverse tipologie di modelli: di particolare attualità ci sono le versioni dotate del 1.0 mild-hybrid, acquistabili con il finanziamento agevolato Idea Ford, che prevede la rottamazione di un veicolo immatricolato da oltre 10 anni.

Il listino della Ford Focus MY 2020.75 Hybrid 125 CV, in allestimento Business, scende così a 19.150 euro, e non si versa anticipo grazie al contributo dei Ford Partner.

Le rate mensili da pagare sono quindi 36 da 317,56 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,40%), più 4 euro di spese di incasso rata, mentre il valore futuro garantito corrispondente alla rata finale è pari a 11.904 euro, con le solite opzioni di restituzione, sostituzione o riscatto anche rateale; il limite massimo di chilometri per ottenere questo importo è di 45.000, con 0,20 euro per chilometro in caso di esubero.

Se invece si preferisce la versione Wagon, lo schema è il medesimo, ma cambiano ovviamente gli importi: 20.150 euro il listino scontato, 336,86 euro la rata mensile (varia solo il TAEG, pari al 7,35%), 12.384 euro la rata finale. Per entrambe le vetture, l’importo di esempio comprende anche due servizi assicurativi, “Guida protetta” e protezione sul credito 4Life.

Vantaggi

Le promozioni di Ford, oltre ad essere numerose, sono sempre piuttosto allettanti: viene mantenuta, ad esempio, la possibilità di non versare alcun anticipo, con uno sconto sul listino interessante (oltre 5.600 euro per la berlina), e con quote mensili abbastanza contenute per la tipologia di vettura.

Positivo anche il fatto di comprendere nell’esempio anche alcuni servizi assicurativi, utili sempre, e a maggior ragione in tempi di Coronavirus.

Svantaggi

Nel calcolo delle spese, c’è sempre qualcosa da pagare in più, indicata tra le righe degli esempi: per esempio, imposta di bollo, spese apertura pratica, IPT, PFU. E in più, bisogna considerare gli optional inclusi nelle vetture offerte per concludere l’accordo entro fine mese.

Per accedere all’offerta, interamente promossa da Ford, è obbligatoria la rottamazione di una vettura decennale.

Modello (esempio) Ford Focus Business MY 2020.75 1.0 Hybrid 125 CV Promozione Idea Ford Scadenza 31 ottobre 2020 Listino scontato 19.150 euro Servizi aggiuntivi Assicurazioni Guida protetta e protezione sul credito 4Life Anticipo Anticipo zero Rate 36 da 317,56 euro TAN 5,99% TAEG 7,40% Maxi rata finale (VFG) 11.904 euro Limite chilometrico 45.000 km, 0,20 euro per ogni km più Limitazioni e condizioni Solo con rottamazione di un veicolo di oltre 10 anni