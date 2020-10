Arriva l’ultima generazione di Seat Ateca, ed già è oggetto di finanziamento con vari motori e allestimenti, fino al 31 ottobre.

Seat è solita proporre, anche nel sito ufficiale, una grande quantità di offerte che riguardano i propri modelli: tra le offerte di ottobre, quello con la rata inferiore sembra essere relativo alla Nuova Ateca con il 1.0 3 cilindri TSI a benzina da 115 CV, in allestimento Reference, il cui listino scontato parte da 19.900 euro, escusa IPT.

Versando un anticipo di 3.478,70 euro, le rate sono poi 35 da 189 euro (TAN 3,99%, TAEG 5,17%), con il classico Valore Futuro Garantito che in questo caso è pari a 11.817,56 euro.

L’allestimento non è esattamente quello base, perché comprende accessori qualificanti come fari full LED, front assist, riconoscimento di stanchezza e clima automatico bi-zona; in più vengono offerti due anni in più di garanzia, per un totale di 40.000 km.

Vantaggi

Per una vettura come la recente Ateca, parente stretta di molte SUV di successo del gruppo Volkswagen, l’agevolazione è piuttosto interessante, considerando il prezzo iniziale inferiore ai 20.000 euro, senza rottamazione o permuta, e la garanzia estesa.

Le rate in tre anni da 189 euro permettono di dilazionare la spesa, e la rata finale può, come di consueto, essere passata su una vettura nuova al posto del pagamento o del rifinanziamento.

Svantaggi

Molti importi sono presenti nel totale da finanziare, a parte alcune spese come l’IPT, anche se manca qualche indicazione nell’esempio, come il totale di chilometri da percorrere per ottenere il Valore Futuro Garantito, senza incorrere in penali.

Quasi sicuramente le vetture offerte avranno alcuni optional in più, che gravano sul costo finale.

In sintesi

Modello (esempio) Seat Ateca 1.0 TSI 115 CV Reference Promozione Finanziamento con maxi-rata Scadenza 31 ottobre 2020 Listino scontato 19.900 euro Servizi aggiuntivi Due anni di garanzia aggiuntiva o 40.000 km Anticipo 3.478,70 euro Rate 35 da 189 euro TAN 3,99% TAEG 5,17% Maxi rata finale (VFG) 11.817,56 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Non previste permuta o rottamazione