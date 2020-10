Motori ed infotainment: ecco dove gli ingegneri sono intervenuti per aggiornare il model year 2021 dell’Audi A1, sia versione Sportback sia Citycarver, disponibili rispettivamente a partire da 22.200 e 24.300 euro.

Aggiornamenti che quindi non toccano l’estetica della piccola dei 4 Anelli, ma le permettono di portarsi a livello delle sorelle maggiori per quanto riguarda la tecnologia, abbattendo i consumi grazie a una gamma motori ancora più efficiente.

Più potente

Il sistema di infotainment della Audi A1 si basa, come gran parte della gamma del Gruppo Volkswagen, sul sistema MIB 3 che garantisce una potenza di calcolo maggiore rispetto al passato. Sistema potenziato e connesso tramite una sim card fisica, grazie alla quale le mappe del navigatore si aggiornano in automatico ogni mese e offrono dettagli sul traffico in tempo reale, anche con funzioni predittive.

La connettività permette inoltre di “dialogare” con l’assistente vocale Audi (attivabile col comando “Hey Audi”) e con Alexa, l’assistente vocale di Amazon. A cambiare è anche l’hardware, con l’adozione di prese USB di tipo C.

Più parche

L’Audi A1 monta poi ora tutti motori omologati Euro 6d, disponibili sia con cambio manuale 6 marce sia col DSG 7 rapporti, e così il 1.0 TFSI da 110 CV e il 1.5 TFSI da 150 si raggiungono il 1.0 TFSI da 95 CV, precedentemente aggiornato ai più recenti standard di omologazione.

Consumi ed emissioni sono così rispettivamente di 5,5/5,9 litri ogni 100 km e 136/133 g/km di CO2 per la 1.0 da 95 CV, 5,4/5,8 l/100 e 122/131 g/km per la 1.0 da 110 CV e 6,1/6,3 l/100 km e 138/144 g/km di CO2 per la più potente da 150 CV.

L’Audi A1 Citycarver fa registrare invece 5,7/5,9 l/100 km e 129/135 g/km di CO2 per la 95 CV, 5,7/6 l/100 km e 128/137 g/km per la 110 CV e 5,9/6,5 l/100 km e 135/148 g/km per la versione da 150 CV.

I prezzi della Audi A1 Sportback m.y. 2021

Base Admired Admired Advanced S Line Identity Black 25 TFSI 22.200 23.290 24.090 25.675 27.575 25 TFSI S tronic 24.050 25.140 25.940 27.525 29.425 30 TFSI 22.950 24.040 24.840 26.425 28.325 30 TFSI S Tronic 24.800 25.890 26.690 28.275 30.175 35 TFSI S Tronic 27.200 28.100 28.850 30.175 320.75

I prezzi della Audi A1 Citycarver m.y. 2021