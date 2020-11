Per chi non la conoscesse, Rezvani è un produttore di veicoli con specifiche militari ma omologati per circolare liberamente su strada.

Qualche mese fa è uscita la Tank X, e ora il Costruttore si prepara a lanciare il suo secondo modello, l'Hercules 6x6, come anticipato via Instagram. Si tratta di un veicolo estremo che la Casa stessa definisce "il Dio di tutti i truck. Il più potete veicolo a sei ruote sulla Terra". Sarà all'altezza delle aspettative?

Cosa sappiamo

Rezvani ha "lanciato la bomba" Hercules 6x6 per la prima volta a giugno. Tra qualche settimana si scoprirà al mondo ma dovrebbe arrivare sul mercato l'estate prossima. Tutto ciò che sappiamo finora è raccolto nella foto teaser che vedete qui sotto, un'immagine ravvicinata delle ruote posteriori con entrambi i cerchi dipinti in color rame (o ottone?).

Si vede anche parte del profilo che, come ci si aspetterebbe da Rezvani, mostra un passaruota molto squadrato.

Potenza e prezzo

Non si sa ancora quale sarà l'effettiva potenza dell'Hercules 6x6 ma, considerando la volontà di imporsi come numero uno e le cavallerie delle rivali (prima fra tutti la Hennessey Raptor 6x6) sfiorerà sicuramente i 1.000 CV.

Non sarà certamente economica, ma se siete interessati e volete assicurarvi uno dei primi esemplari è possibile versare un deposito rimborsabile di 266 dollari (circa 227 euro al cambio attuale) per bloccarne una.