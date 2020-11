Ecco una domanda che i possibili clienti di una Bugatti Chiron Pur Sport non si faranno mai: quanto consuma davvero? In effetti l'efficienza di un simile capolavoro stradale con motore 8.0 W16 da 1.500 CV e 1.600 Nm è l'ultimo dei pensieri per chi può permettersi di "bruciare" lo 0-100 km/h in soli 2,3 secondi.

C'è però qualcuno che si occupa anche di questo e per una volta non è la nostra prova consumi reali, ma l'apposita pagina dell'EPA (l'agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente) che in base ai suoi test ci dice appunto qual è l'efficienza di questa versione speciale della Chiron pensata per il massimo carico aerodinamico e la massima velocità di percorrenza delle curve.

Fino a 3,4 km/l

Se siete curiosi di saperlo vi anticipiamo che la Bugatti Chiron Pur Sport, secondo i dati EPA, ha un consumo combinato (città+autostrada) di 10 miglia per gallone, ovvero 23,5 l/100 km che si traducono in una percorrenza di 4,2 km/l.

Fotogallery: Bugatti Chiron Pur Sport

39 Foto

I consumi di questa versione prodotta in 60 esemplari e dal costo di circa 3,6 milioni di euro (calcolando l'IVA al 22%) salgono ancora se invece si considera solo la guida in città, situazione in cui i test EPA indicano una media di 29,4 l/100 km, cioè appena 3,4 km/l. In autostrada il dato migliora e arriva a 18,0 l/100 km, vale a dire 5,5 km/l.

Nei dati USA è la più assetata

Le stesse tabelle americane dei consumi ci informano poi con il loro freddo linguaggio dei numeri che il proprietario di questa Bugatti spende in cinque anni circa 12.000 euro in più rispetto alla media dei modelli venduti negli USA.

In questo la Chiron Pur Sport è però in buona compagnia perché a pari merito con lei nella classifica EPA delle auto più "assetate" c'è la Lamborghini Aventador sempre con una media di 23,5 l/100 km, senza dimenticare la Rolls-Royce Cullinan da 16,8 l/100 km (5,9 km/l). Qui sotto trovate i dati EPA, anche della Ferrari SF90 Stradale che con i suoi 1.000 CV è paragonabile all'hypercar francese e che con la motorizzazione ibrida plug-in ha consumi omologati molto inferiori: 13,0 l/100 km (7,6 km/l).

Consumi nei test EPA