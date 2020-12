Ormai anche per i SUV compatti, due sono le motorizzazioni più attuali: l’ibrida e l’elettrica. Così è anche per la Peugeot e-2008, versione elettrica che viene proposta in offerta per il mese di dicembre, con varie promozioni: andiamo a vedere l’esempio della classica proposta Anticipo zero, per verificare anche quanto possano ancora influire sull’acquisto gli incentivi statali, finché saranno disponibili.

La Peugeot nuova e-2008 Allure con l’elettrico da 136 CV, dall’autonomia dichiarata di 320 km, viene a costare 39.650 euro, ma il prezzo è scontato fino a 26.150 euro, grazie ad ecobonus e sconti della casa, compreso un extra incentivo Peugeot di 1.500 euro, ma con rottamazione di un’auto intestata da almeno un anno e immatricolata prima del 1 gennaio 2010.

Con il finanziamento i-Move Avantage Steps Elettrici, non si versa anticipo e si pagano 12 rate mensili da 269 euro, seguite da 23 rate mensili da 285 euro (TAN 4,5%, TAEG 5,45%), e la rata finale da 20.008 euro, con un limite di 45.000 km.

Vantaggi

Tra incentivi, ecobonus statali sulla rottamazione e sconti vari della casa, il listino scende alla fine di 13.500 euro; in più non c’è anticipo, e le rate per il primo anno sono più basse rispetto ai due successivi, in ogni caso sempre inferiori ai 300 euro mensili.

Un’offerta che è ben calibrata sull’emergenza Coronavirus, permettendo di spendere poco nella fase iniziale del pagamento.

Svantaggi

Se lo sconto è ottimo, il listino di partenza è di quasi 40.000 euro, quasi il doppio di una Puretech 100 a benzina non scontata: nel computo generale, occorre fare qualche conto tra costi e benefici.

Occorre aggiungere qualche spesa in più, come ad esempio gli oneri finanziari, o qualche accessorio sulle vetture in pronta consegna.

In sintesi