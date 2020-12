A poche settimane dalla sua presentazione, la Bugatti Bolide è pronta a fare il suo debutto. Questa volta però non stiamo parlando del mondo reale ma di quello dei videogiochi.

La Casa francese ha infatti riconfermato la partnership con l’azienda specializzata nello sviluppo di videogiochi Zynga, rendendo disponibile la sua ultima hypercar per i giocatori di CSR Racing 2.

Lanciato nel 2016 e disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play Store, CSR Racing 2 è uno dei giochi di corse più apprezzati al momento sui dispositivi mobile. i giocatori possono sfidarsi in gare di accelerazione con diversi veicoli di varie categorie.

Se vincono la loro gara, ottengono punti, che possono essere utilizzati per migliorare il loro veicolo o per acquistare un modello più potente.

È lei la regina dello sparo?

In un gioco di gare di accelerazione non poteva sicuramente mancare lei: la Bugatti Bolide. Un vero “mostro” a 4 ruote che è in grado di erogare la bellezza di 1.850 CV e che, grazie allo straordinario lavoro fatto dai tecnici francesi sul peso (solo 1.240 kg), può contare su uno dei rapporti peso/potenza più bassi di sempre:

0,67 kg/CV. Se con questi dati non fosse ancora chiaro, la Bugatti Bolide può compiere lo 0-100 km/h in appena 2,17”, superare i 500 km/h e passare da 0-400-0 in appena 24,64”.

Il garage dei sogni

Il modello dei sogni per i tanti appassionati di CSR Racing 2 che potranno così, a patto di avere i soldi per comprarla, veder crescere a dismisura il loro numero di vittorie.

La Bugatti Bolide potrà far parte così dei garage dei videogiocatori e raggiungere gli altri modelli della Casa francese disponibili dall’anno scorso sul videogioco come la Chiron Pur Sport4, la Chiron Super Sport 300+5, La Voiture Noire5 e la Centodieci5.

