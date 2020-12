C'erano un tempo le hot hatch, auto dalle dimensioni contenute e prestazioni ben al di sopra della media del segmento di appartenenza. Piccole o compatte con i cavalli giusti per divertirsi, senza però mai "sforare" nel mondo delle sportive di razza.

Tempi andati e che vedono ora trasformarsi nella meccanica e nelle prestazioni i SUV, protagonisti indiscussi del mercato e ora impegnati anche a caricarsi di generose cavallerie, a regalare prestazioni di assoluto rispetto.

Tra le ultime in ordine di apparizione ci sono Cupra Formentor, Audi SQ2 e Volkswagen Tiguan R, tutte con almeno 300 CV e accomunate dall'appartenenza al Gruppo Volkswagen.

Parentela che naturalmente non impedisce loro di sfidarsi, per ora solo sulla carta, a suon dati e specifiche tecniche.

I motori

E parlando di sportive non si può non iniziare a parlare di motori: per tutte e 3 c'è il 2.0 TSI del Gruppo, declinato però in 3 differenti step di potenza: 300 CV per l'Audi SQ2, 310 per la Cupra Formentor e 320 per la Volkswagen Tiguan R, accompagnati rispettivamente da 400 Nm per le prime 2 e 420 per il SUV di Wolfsburg.

Piccole differenze che non incidono sulle prestazioni: per tutte e 3 lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 4,9" e la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. Il tutto accompagnato dal cambio doppia frizione 7 rapporti e dalla trazione integrale, uniche scelte possibili. Trazioni integrali che, in determinati casi, possono portare fino al 100% della coppia alle ruote posteriori.

Per quanto riguarda i consumi ed emissioni la SQ2 dichiara 8,3 litri per 100 km con 188 g/km di CO2, la Formentor invece 8,2 l/100 e 186 g/km mentre per la Tiguan R i valori dichiarati parlano di 8,1 litri ogni 100 km con CO2 emessa pari a 186 g/km.

Audi SQ2 Cupra Formentor Volkswagen Tiguan R Motore 2.0 TSI 2.0 TSI 2.0 TSI Potenza 300 CV 310 CV 320 CV Coppia 400 Nm 400 Nm 420 Nm 0-100 km/h 4,9" 4,9" 4,9" Velocità massima 250 km/h 250 km/h 250 km/h Trazione Integrale Integrale Integrale Cambio Doppia frizione 7 rapporti Doppia frizione 7 rapporti Doppia frizione 7 rapporti Consumo medio l/100 km 8,3 8,2 8,1 Emissioni medie g/km 188 186 186

Lo stile

Se sotto i 3 SUV sportivi condividono la meccanica (l'MQB del Gruppo), esternamente le differenze sono più che evidenti, a partire dalle misure. L'Audi SQ2 è la più piccola del terzetto, con lunghezza di 4,21 metri, mentre la Cupra Formentor fa segnare 4,45 metri, 4 cm in meno rispetto ai 4,49 della Volkswagen Tiguan R.

A livello di stile poi SQ2 e Formentor indugiano in forme da coupé, con tetto che scende in maniera dolce verso il posteriore, al contrario della Tiguan R che mantiene un andamento più classico.

Per tutte la caratterizzazione estetica è pronunciata ma mai estrema, con prese d'aria maggiorate, 4 scarichi (disponibili anche firmati Akrapovic per Formentor e Tiguan R) e cerchi di diverse misure: 19" massimo per SQ2 e Formentor, 21" per la Tiguan R. Stesso discorso all'interno, con sedili sportivi e dettagli dedicati.

Audi SQ2 Cupra Formentor Volkswagen Tiguan R Lunghezza 4,21 4,45 4,48 Larghezza 1,8 1,83 1,84 Altezza 1,52 1,51 1,63 Passo 2,59 2,68 2,67 Bagagliaio (litri) 355 420 520

I prezzi

A livello di listino la Audi SQ2 parte da 51.700 euro, con di serie luci full LED, inserti in alluminio, sistema di infotainment Audi MMI, cerchi in lega da 18", sterzo progressivo, cruise control, telecamera posteriore e frenata d'emergenza.

La Cupra Formentor invece ha un prezzo di listino a partire da 46.250 euro con cerchi in lega da 19", strumentazione digitale da 10,25", monitor centrale da 12", park assist, sterzo progressivo, cruise control adattivo, Lane Assist e riconoscimento della segnaletica stradale.

Per la Volkswagen Tiguan R invece non sono ancora stati comunicati prezzi e disponibilità per il mercato italiano, ma sappiamo che in Germania il SUV sportivo è in vendita a 56.703 euro con cerchi in lega da 20" di serie assieme alla strumentazione digitale, Travel Assist e sterzo progressivo.