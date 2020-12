“La vita è fatta di prime volte”: è con questo slogan che Skoda pubblicizza, tra le promozioni di dicembre, l’offerta sulla Scala G-Tec con il motore a metano, immatricolato come monovalente a gas naturale. Il prezzo scontato con il contributo delle concessionarie aderenti della Scala Ambition 1.0 G-Tec 90 CV è di 18.750 euro, ma si possono ottenere altri 750 euro di sconto con gli ecoincentivi Skoda, rottamando una vettura immatricolata prima del 1 gennaio 2010.

In ogni caso, anche senza lo sconto rottamazione, con un anticipo di 4.620 euro si pagano poi 35 rate molto basse, pari a 144,79 euro al mese (TAN 3,99%, TAEG 5,29%), con maxi rata finale di 10.879,14 euro. Skoda invita a controllare per ogni regione, provincia e comune i vantaggi sia per l’accesso nelle ZTL delle vetture a metano, sia per le agevolazioni fiscali o ai vantaggi per la circolazione.

Vantaggi

L’utilizzo di vetture a metano rispetto ad altre auto con carburanti tradizionali può essere già un vantaggio economico interessante. Trattando del finanziamento in sé, lo sconto sul listino permette di contenere sia l’anticipo, pari a 4.620 euro compensabili con una permuta, sia di pagare rate mensili piuttosto basse, di circa 145 euro. Se invece si ha un’auto da rottamare, si può contare su uno sconto di 750 euro in più.

Svantaggi

Come suggerito anche dalle note all’offerta, ci sono alcune spese da considerare in più. Qualche esempio: le spese di incasso rata e altri oneri finanziari, gli importi di IPT e PFU, gli eventuali accessori presenti in gran numero nei listini Skoda. Anche l’assicurazione per la protezione delle rate non è inclusa nell’esempio, ma è sicuramente consigliabile.

In sintesi

Modello (esempio) Skoda Scala Ambition 1.0 G-TEC 90 CV Promozione Skoda Clever Value, Ecoincentivi Skoda Scadenza 31 dicembre 2020 Listino scontato 18.750 euro Servizi aggiuntivi Protezione delle rate facoltativa Anticipo 4.620 euro Rate 35 da 144,79 euro TAN 3,99% TAEG 5,29% Maxi rata finale (VFG) 10.879,14 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Gli importi dell’esempio non prevedono la rottamazione; nel caso, è previsto uno sconto ulteriore di 750 euro