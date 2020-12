Un’offerta che si distingue un po’ tra le numerose promozioni di dicembre è quella di Opel per molti dei suoi modelli: oltre allo sconto iniziale l’anticipo, le mini rate e la maxi rata finale, negli esempi per una Opel Crossland X viene inclusa la garanzia Opel Protection, che comprende vari servizi per tre anni: Credito protetto, FlexCare con estensione di garanzia e manutenzione ordinaria, e FlexProtection con assicurazione incendio e furto più garanzie accessorie; in più, un anno di protezione salute gratuita. Per aderire all’offerta è necessario scaricare lo specifico voucher nel sito Opel.

Vediamo gli importi per una Opel Crossland X 1.2 12 V Start&Stop, con l’offerta Scelta Opel: il prezzo promozionale è di 13.450 euro, compresi i servizi sopra indicati; l’anticipo è di 4.000 euro, mentre le rate mensili, che si pagano dopo un mese, sono 35 da 159 euro (TAN 6,45%, TAEG 6,45%).

Al termine, la rata rimanente ammonta a 7.767,16 euro, per un massimo di 15.000 euro l’anno; come sempre la vettura si può restituire, sostituire o tenere, anche rifinanziando l'importo. Per aderire all’offerta è necessaria la rottamazione di un’auto, immatricolando la nuova dal 1 gennaio 2021.

Vantaggi

Considerando il periodo, il fatto di versare rate di circa 160 euro per tre anni è un buon incentivo, pensando eventualmente di passare i 7.770 euro di rata finale su una vettura nuova. Lo è però anche di più l’offerta Opel Protection, perché rispetto ad altre proposte analoghe è molto completa, riguardando sia servizi assicurativi che di manutenzione, compresa la protezione salute e quella sul credito.

Svantaggi

Non si può accedere all’offerta senza la rottamazione di una vettura, anche se lo sconto non è statale ma della Casa; inoltre, vanno considerati gli oneri finanziari da aggiungere all’importo finale. E’ vero che ci sono servizi inclusi, però altri concorrenti propongono anticipo zero, oppure rate con TAN inferiore. Attenzione: sta per arrivare la versione restyling.

In sintesi

Modello (esempio) Opel Crossland X 1.2 12V Start&Stop Advance Promozione Scelta Opel Scadenza 31 dicembre 2020 Listino scontato 13.450 euro Servizi aggiuntivi Opel Protection: Credito Protetto, FlexCare con estensione di garanzia e manutenzione ordinaria, FlexProtection con incendio e furto + Garanzie accessorie per tre anni; protezione salute gratuita per un anno Anticipo 4.000 euro Rate 35 da 159 euro TAN 6,45% TAEG 8,68% Maxi rata finale (VFG) 7.767,16 euro Limite chilometrico 15.000 km l’anno per tre anni Limitazioni e condizioni Solo con rottamazione auto e immatricolazione dal 1 Gennaio 2021 in caso di sottoscrizione contratto Scelta Opel presso i Concessionari aderenti