Non possono mancare tra le numerose offerte di gennaio le vetture elettriche: incuriosisce ad esempio la Volkswagen ID.3, che secondo Volkswagen costituisce l’elettrica per tutti, cioè il modello di punta di una nuova generazione, idealmente legata a Maggiolino prima, a Golf poi.

Fino al 31 gennaio, la ID.3 può essere acquistata con il finanziamento Progetto Valore Volkswagen, applicato da tempo anche alle altre vetture della Case: quindi con sconto iniziale, anticipo, mini-rata, e maxi rata finale, che è anche valore futuro garantito se si vuole passare su un modello nuovo.

In questo caso, l’anticipo è di 2.068,70 euro, le rate sono 35 da 299 euro (TAN 4,99%, TAEG 5,84%) e la rata finale ammonta a 19.751,86 euro.

La cosa interessante è che questi importi sono piuttosto bassi considerando il listino iniziale di 38.900 euro: infatti, grazie alla combinazione tra Ecoincentivi sulle vetture elettriche con rottamazione, nuovi incentivi 2021 e sconto della Casa, lo sconto iniziale è di 10.100 euro.

Vantaggi

Grazie allo sconto un modello nuovo, e dalla tecnologia ancora costosa, come la ID.3 finisce per costare come un modello dalla motorizzazione tradizionale.

Con tutti i vantaggi fiscali ed economici di una vettura elettrica, le innovazioni tecniche più recenti della casa, e la prontezza dei 204 CV. Con tre anni di rate di circa 300 euro mensili.

Svantaggi

Un modello con motorizzazione tradizionale può costare ancora di meno, ma in ogni caso anche su questa offerta bisogna tener conto degli oneri finanziari, e della necessità di un’auto da rottamare per ottenere lo sconto massimo.

Attenzione anche al modello Life, che è l’entry level di gamma, come accessori ed autonomia.

In sintesi