Quattro milioni di euro. Questo è il prezzo della Bugatti Divo speciale che vedete nel video, la cui vernice - bicolore rossa perlata e carbonio blu - da sola costa ben un milione di dollari (pari a oltre 810.000 euro al cambio attuale).

Il video è un vero e proprio unboxing (il secondo che vi mostriamo, dopo quello della Divo blu opaco), perché questa Bugatti personalizzata è partita da Parigi dove viene assemblata, ed è arrivata a Sun Valley (a circa 20 km da Los Angeles, in California), all'interno di un'enorme cassa in legno dal peso complessivo di 1.957 kg.

Un unboxing multi-milionario

Durante la fase di apertura della scatola, già si intravedono molti dettagli della Divo, a partire dal posteriore con i suoi suggestivi fari molto estesi e l'alettone pronunciato. Da notare che la chiave - anche lei bicolore - si trova in una scatola a sé stante.

Intanto, alcune aperture laterali della cassa fanno vedere la fiancata, che mostra fieramente la bandiera francese dietro al passaruota anteriore, e tutta la decalcomania della vernice bicolore. In più, c'è un'altra "fessura" sull'altro lato da cui si vede il cerchio in lega, verniciato in tinta carrozzeria.

Una volta tirata fuori dalla cassa, dopo aver sentito il sound del motore 8.0 Quadriturbo W16 che non fa mai male, si vede la vernice da quasi un milione di euro che brilla sotto il sole californiano.

Anche l'interno è in linea con gli esterni, prevalentemente scuri che però mostrano molti dettagli in pelle rossa - come ad esempio sul volante, sulle portiere e anche dove si appoggia il ginocchio durante la guida - senza far mancare vari inserti in Alcantara.