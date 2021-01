Molte case automobilistiche affidano la propria immagine ad un claim, come ad esempio Seat con il suo “Live bold, live better”: nelle promozioni di gennaio, questo slogan prende forma, ad esempio, con una particolare formula di finanziamento, definita Seat Senza Impegno.

In pratica, per le versioni con propulsore alternativo di Ibiza, Arona e Leon, si può accedere ad un’offerta speciale, che non prevede anticipo, e soprattutto concede la possibilità di restituire l’auto dopo il primo mese senza costi ulteriori.

Vediamo come si traduce tutto questo con esempi per ciascuno dei modelli citati. La compatta Ibiza nella versione 1.0 TGI 90 CV Style, motorizzata a metano, ha un listino di 18.850 euro, che grazie agli ecoincentivi statali con rottamazione, scende a 13.460 euro.

Quindi, non si versa anticipo, e le rate sono 35 da 158,89 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,44%). La rata finale ammonta a 9.979,24 euro, e in aggiunta ci sono due anni di garanzia per un massimo di 40.000 km.

Per la SUV compatta Arona nella versione 1.0 TGI 90 CV Reference, la formula è la stessa, ma il prezzo iniziale scende da 20.100 a 14.050 euro, con 35 rate da 158,84 euro (stesso TAN, TAEG 6,37%), e rata finale di 10.666,20 euro.

Se invece si preferisce la berlina media Leon, in questo caso nella versione mild hybrid eTSI 110 CV DSG Style, si parte da un listino di 25.900 euro che scende a 19.558,26 euro, e questa volta le 35 rate sono di 259 euro (TAEG 6,09%), con valore futuro garantito di 13.281,31 euro. Salvo la possibilità di restituire anticipatamente l’auto senza spese, avendo pagato con regolarità le rate precedenti.

Vantaggi

Il classico finanziamento “balloon” con maxi rata finale, ha qui il vantaggio di avere uno buono sconto iniziale, rate basse e non prevedere anticipo, per dilazionare bene la spesa e non gravare nella fase iniziale di acquisto. A differenza di altre concorrenti, Seat prosegue l’interessante iniziativa Senza Impegno: dopo il primo mese si può interrompere il finanziamento senza costi aggiuntivi, semplicemente restituendo l’auto: un bonus in più, soprattutto in tempi di incertezza economica come questi. Sono previsti anche 2 anni di garanzia aggiuntiva, fino ad un massimo di 40.000 km.

Svantaggi

A parte il calcolo degli oneri finanziari e degli eventuali accessori in più sulle auto disponibili, bisogna tenere conto che questi sconti sono correlati ai bonus statali 2019 e 2021, che prevedono la rottamazione, e sono soggetti ad esaurimento. Come nella maggior parte di questi esempi, per avere l’importo esatto occorre un controllo preventivo della disponibilità dei fondi nei siti istituzionali, e quindi una buona contrattazione con le concessionarie.

In sintesi

Promozione Seat Senza Impegno, Ecobonus statale Scadenza 31 gennaio 2021 Servizi aggiuntivi 2 anni di garanzia aggiuntiva fino a 40.000 km; possibilità di interrompere il finanziamento al secondo mese senza costi aggiuntivi Anticipo Anticipo zero TAN 4,99% Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Gli importi si riferiscono all’applicazione dei massimi sconti statali con rottamazione, secondo le normative statali 2019 e 2021. Per interrompere il finanziamento, occorre essere in regola con i pagamenti precedenti. Modello (esempio) Ibiza 1.0 TGI 90 CV Style Listino 18.850 euro Listino scontato 13.460 euro Rate 35 di 159,89 euro TAEG 6,44% Maxi rata finale (VFG) 9.979,24 euro Modello (esempio) Arona 1.0 TGI 90 CV Reference Listino 20.100 euro Listino scontato 14.050 euro Rate 35 di 158,84 euro TAEG 6,37% Maxi rata finale (VFG) 10.666,20 euro Modello (esempio) Leon eTSI 110 CV DSG Style Listino 25.900 euro Listino scontato 19.558,26 euro Rate 35 di 259 euro TAEG 6,09% Maxi rata finale (VFG) 13.281,31 euro