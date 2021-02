ABT rende più accessibile il tuning per le vetture del Gruppo Volkswagen dotate del 1.5 TSI. Il rivenditore aftermarket, specializzato soprattutto in Audi e Volkswagen, ha presentato la centralina ABT Engine Control (AEC).

L’obiettivo della modifica è cercare di estrarre più potenza dal propulsore attualmente montato su modelli come Audi A3, Volkswagen Golf, Seat Leon e Skoda Kodiaq.

Tecnologia e potenza

Il 1.5 TSI a benzina eroga di partenza 150 cavalli. Un buon compromesso quindi per chi ricerca il giusto brio senza una spesa eccessiva al momento dell’acquisto.

La soluzione di ABT permette di avere ancora più potenza con un incremento del 27%. Il risultato finale è un propulsore con ben 190 cavalli con una coppia di 290 Nm, rispetto ai 250 del 1.5 di partenza.

La centralina può essere installata anche direttamente dal proprietario dell’auto. ABT riferisce che la l’AEC è realizzata in modo da non temere sporcizia e umidità e rispetta lo standard d’impermeabilità IP67.

Migliorano anche i consumi

L’ABT Engine Control, comunque, non spreme al massimo il 1.5 TSI. La centralina sfrutta la potenza in modo da non danneggiare il motore e scatena la cavalleria extra solo quando il propulsore ha raggiunto una temperatura d’esercizio ottimale.

Il software è adattato a seconda delle varianti su cui viene montato l’AEC e si avvale di una mappatura 3D con diversi sensori.

Inoltre, l’aumento di potenza non si traduce in un aumento dei consumi: grazie alla maggiore coppia, infatti, il motore può lavorare con una marcia più alta del solito e richiedere così meno carburante.

La centralina sarà disponibile per tutta la prima metà del 2021 ad un prezzo di lancio di 999 euro che successivamente salirà a 1249 euro. A questo link è disponibile la lista dei veicoli compatibili e che possono quindi essere equipaggiati con l’ABT Engine Control.