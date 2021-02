Vi ricordate l'Audi A2? La piccola - e sfortunata - di Ingolstadt, prodotta dal 1999 al 2005 e diventata famosa per aver portato l'alluminio in segmenti meno "nobili" rispetto a quello delle ammiraglie. Una pioniera sfortunata, venduta in meno di 180.000 unità, pronta ora a tornare.

Almeno così sostengono i colleghi di Autocar che, citando le dichiarazioni fatte dal numero 1 dei 4 Anelli in occasioni della presentazione della e-tron GT, parlano di un prossimo addio all'Audi A1, destinata a lasciare spazio a una piccola 100% elettrica. Il cui nome potrebbe essere proprio Audi A2.

Stesso spirito

Parliamo di ciò che stiamo facendo nel segmento delle piccola. Noi abbiamo la A1, e altri brand del Gruppo attivi nello stesso segmento hanno molto successo, con una produzione molto alta, quindi al momento stiamo mettendo discussione la A1.

Ha commentato così la situazione attuale Markus Duesmann, il quale ha aggiunto che in futuro potrebbe spettare alla Q2 il compito di rappresentare la porta d'accesso al mondo Audi. Un SUV dunque, con le piccole ormai destinate a scomparire quasi completamente. Ed è qui che entra in gioco l'elettrico.

Secondo più fonti infatti - e secondo quanto detto anche da Duesmann - il reparto Artemis di Audi (dedicato alla progettazioni di auto e soluzioni di mobilità del futuro) sarebbe già al lavoro su una nuova piccola, dotata esclusivamente di motorizzazione 100% elettrica e ispirata - almeno in parte - alla AI:ME concept presentata nel 2019.

Il futuro è elettrico

La notizia di una probabile rinascita elettrica dell'Audi A2 sottolinea ancora una volta la volontà della Casa di Ingolstadt di passare sempre più a una mobilità a batterie, abbandonando le classiche motorizzazioni endotermiche.

Un piano che ha visto debuttare la e-tron GT, la Gran Turismo a batterie da più di 600 CV, alla quale seguiranno modelli come il crossover Q4 e-tron e molti altri.