Dopo la fase iniziale di lancio che prevedeva le versioni 1st Edition, la Volkswagen ID.4 allarga il proprio listino ed è ordinabile in Italia con due diverse "motorizzazioni" elettriche e quattro allestimenti, a un prezzo base di 43.150 euro.

La Volkswagen ID.4 è ora disponibile nelle due versioni Pure Performance con batteria da 52 kWh netti, 170 CV e 343 km di autonomia WLTP o Pro Performance con batteria da 77 kWh, 204 CV e 520 km di percorrenza con una carica.

Entro l'anno la sportiva ID.4 GTX a trazione integrale

Entrambe sono a trazione posteriore e arrivano in concessionaria ad aprile, mentre nel corso del 2021 sarà disponibile anche la variante sportiva a trazione integrale con doppio motore elettrico (anteriore e posteriore) chiamata Volkswagen ID.4 GTX.

Fotogallery: Volkswagen ID.4, tutte le foto ufficiali

52 Foto

Scendendo nel dettaglio dei prezzi vediamo che i 43.150 euro di accesso alla gamma sono relativi alla Volkswagen ID.4 City, al momento l'unica su base Pure Performance 170 CV, che ha già nella dotazione di serie cruise control adattivo, front e side assist, sensori di parcheggio dietro e davanti, climatizzatore automatico, navigatore Discover Pro, cerchi da 18 e fari full LED.

Si arriva ai 57.150 euro della ID.4 Tech

Salendo di un gradino nel listino troviamo poi la ID.4 Life da 49.150 euro che come tutte le successive si basa sulla Pro Performance da 77 kWh e 204 CV e offre in più cerchi da 19" e i pacchetti Infotainment e Comfort.

Ancora più completa è la dotazione della Volkswagen ID.4 Business da 53.150 euro che aggiunge fari LED Matrix, sedili in ArtVelours e similpelle con specifiche finiture nell'abitacolo, apertura keyless, fascia luminosa anteriore e posteriore, più altri dettagli esclusivi.

Al top della gamma c'è la Volkswagen ID.4 Tech (57.150 euro) che sfoggia sedili a regolazione elettrica, Infotainment Plus con schermo touch da 12" ed head-up display con realtà aumentata, il pacchetto Assistenza Plus, l’assistente al cambio di corsia, l'apertura elettrica del portellone e la retrocamera con visione a 360°.

Volkswgen ID.4, il listino italiano

Modello Potenza Capacità batteria Autonomia (WLTP) Prezzo ID.4 City 170 CV 52 kWh 343 km 43.150 euro ID.4 Life 204 CV 77 kWh 520 km 49.150 euro ID.4 Business 204 CV 77 kWh 520 km 53.150 euro ID.4 Tech 204 CV 77 kWh 520 km 57.150 euro

La ID.4 e le concorrenti, prezzi a confronto

Curiosamente la Volkswagen ID.4 arriva sul mercato con la sua gamma completa proprio quando le concorrenti più o meno dirette debuttano nei listini italiani.

Ci sono modelli più grandi come la Ford Mustang Mach-E e la Tesla Model Y, ma anche una parente stretta come la Skoda Enyaq iV e altri più compatti come Citroen e-C4 e Mazda MX-30.

In questo fiorire di SUV e crossover elettrici possiamo notare come la Volkswagen ID.4 si posizioni quasi al centro dell'offerta di mercato, sia come prezzo che come autonomia e potenza, lasciando ad altri il ruolo di SUV premium e sportivi a cifre superiori.