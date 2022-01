L’offerta Audi selezionata per la fine di gennaio è in realtà una proposta valida fino a prossimo 28 febbraio, e riguarda la A1 citycarver, versione crossover della sportback.

Per una Audi A1 citycarver 30 TFSI S tronic in allestimento Admired, il listino iniziale di 28.780 euro scende a 28.170 euro con l’adesione al finanziamento Audi Value. L’anticipo è di 8.571,09 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 249 euro (TAN 4,49%, TAEG 5,55%).

Al termine, la maxi rata che è anche valore futuro garantito, pari a 13.434,84 euro, sempre con possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto.

Nell’offerta è compreso un anno di garanzia aggiuntivo, per un massimo di 60.000 km, ed è in omaggio la manutezione per due anni o 30.000 km Audi Premium Care.

Vantaggi

La A1 citycarver, crossover urbana di Audi in linea con le attuali tendenze automobilistiche, può essere acquistata con rate piuttosto basse di circa 250 euro, importo al quale si sommano spese di incasso, piuttosto contenute, pari a 2,25 euro mensili.

Non è necessario fornire un usato in permuta o da rottamare, e nel finanziamento sono compresi l’estensione di garanzia e un programma di manutenzione biennale.

Svantaggi

Lo sconto iniziale non è particolarmente alto, soprattutto in rapporto con gli incentivi dell’anno passato; attenzione anche alle spese fisse e agli accessori presenti nelle vetture proposte.

In sintesi