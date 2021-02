Fresca di presentazione, la nuova Nissan Qashqai - che vi raccontiamo in questo video novità nel dettaglio - arriva nelle concessionarie e si ordina online sul sito ufficiale, in una versione di lancio speciale e limitata chiamata Premiere Edition.

Come dotazioni è paragonabile a una versione di fascia alta, con accessori tecnologici specifici e una serie di colori per la carrozzeria a due tonalità. Il prezzo di partenza è fissato a 33.870 euro.

Accessori, colori e pacchetti

Partendo dagli schermi, al centro della plancia c'è un sistema di infotainment da 9 pollici, compatibile con Apple Carplay - anche wireless - e Android Auto mentre davanti al conducente si trova un multifunzione TFT da 12,3 pollici al posto dei quadranti tradizionali.

Le informazioni principali durante la guida, come velocità, limiti e navigazione, vengono anche proiettati sul parabrezza da un Head-Up Display (HUD) da 10,8 pollici. Non mancano poi 4 prese USB, due tradizionali e due USB-C, e il sistema di ricarica wireless a 15 W.

Parlando di tecnologia, ci sono il pacchetto ProPilot Navi-Link e i fari a matrice di LED selettivi, e cioè che possono disattivare solo una parte del fascio luminoso per non abbagliare chi sta davanti, ma illuminare l'ambiente intorno nel frattempo.

All'esterno, oltre ai cerchi in lega diamantati da 18 pollici e al tetto panoramico in vetro, spiccano le vernici bicolore a contrasto col tetto nero:

Magnetic Blue

Cercamic Grey

White Pearl Brilliang

Motori mild hybrid

La nuova Nissan Qashqai in allestimento Premiere Edition è disponibile con il motore 1.3 turbobenzina mild hybrid, con trazione sempre anteriore, in due varianti di potenza:

140 CV con cambio manuale a 6 rapporti

158 CV con cambio automatico Xtronic

Per la versione 140 CV manuale, si parte come già detto da 33.870 euro, mentre per la versione più potente da 158 CV a cambio automatico si sale a 37.270 euro. Le prime consegne sono previste per il mese di giugno. Se invece volete saperne di più sulla nuova generazione di Qashqai vi invitiamo a leggere qui quanto è cambiata.