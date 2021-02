Tre anni. Questo è stato il tempo necessario per West Coast Custom per completare la Rolls-Royce Wraith personalizzata di Justin Bieber (per il quale il tuner aveva già creato una Ferrari 458 elaborata), con uno stile ispirato al concept Rolls-Royce 103EX.

Ora l'auto "volante" è finalmente completa, e il tuner racconta il lungo processo di costruzione in un video, con tanto di "reaction" del cantante che non trattiene le lacrime quando la vede.

Body-kit come il concept

Bieber all'inizio voleva comprare la 103EX, ma quel concept non era nemmeno guidabile: era un "semplice" - si fa per dire - esercizio di stile per anticipare il futuro design del marchio. West Coast Custom ha quindi lavorato con la pop star per creare una Wraith dallo stile ispirato al concept.

Il team ha iniziato con la scansione dell'esterno della Rolls-Royce, per capire meglio l'esatta forma di ogni pannello della carrozzeria. Questo è servito a creare gli stampi per il nuovo body-kit.

Gli alloggiamenti delle ruote ora sono coperti, e fanno sembrare che la coupé stia "levitando" sulla strada. C'è anche un nuovo frontale, con un design più complesso, e parafanghi rimodellati per una linea più fluida. Nel complesso, più che un body-kit, sembra una carrozzeria disegnata da zero.

Anche l'illuminazione è unica, perché WCC si è inventato una linea luminosa che corre lungo il bordo inferiore della carrozzeria, creando un effetto molto suggestivo al buio. L'interno, invece, rimane molto fedele a quello originale, con differenze solo nei colori della tappezzeria in pelle per abbinarla all'esterno.

Il cambiamento più grande è il sistema audio, che include due amplificatori con una sezione a scorrimento di potenza nel bagagliaio. Un tocco in più a un'auto che già dà molto nell'occhio.

Come detto, il video cattura anche il momento in cui l'auto viene consegnata a Bieber, che rimane molto impressionato. Comprensibile, d'altro canto, perché ora la pop star possiede una Rolls-Royce unica, diversa da qualsiasi altra nelle strade.