Per vedere la Spectre, la prima “vera” Rolls-Royce elettrica dovremo attendere fino a fine 2022 o inizio 2023. Una “Rolls” a batteria, però, c’è già ed è quella dell’imprenditore canadese Vincent Yu. L’uomo ha impiegato quattro anni per convertire la sua Wraith in un modello a emissioni zero con un investimento di tempo e denaro che gli ha cambiato la vita.

Una casa e un matrimonio di mezzo

Trasformare la Rolls-Royce in un’elettrica non è stata un’operazione semplice. Yu ha dovuto viaggiare spesso in Giappone, Germania e negli Stati Uniti per acquistare le componenti essenziali per il suo progetto. Addirittura, per finanziare la creazione ha dovuto vendere la sua casa con pesanti conseguenze sul suo matrimonio.

Nonostante la moglie l’abbia lasciato proprio per queste ragioni, Yu è comunque soddisfatto perché dopo sacrifici immensi è davvero riuscito a creare una Rolls-Royce elettrica funzionante e in grado di percorrere circa 500 km con una singola carica.

Pronto a trasformare tanti altri modelli

Ad ispirare Yu e a dare il via all’ambizioso progetto è stata la sua figlia maggiore che un giorno lo aveva rimproverato per le sue abitudini di guida, ritenendo la Wraith “puzzolente e inquinante”:

“Solo i miei vicini di casa sanno bene cosa cos’ho passato negli ultimi 4 anni. Ogni giorno hanno visto i progressi del mio lavoro. Sin da bambino ho sempre voluto creare qualcosa di innovativo e d’impossibile all’apparenza”.

Per realizzare il suo progetto, l’uomo si è fatto aiutare da una squadra di tecnici e meccanici specializzati. Questo stesso team fa ora parte dell’azienda Mars Power di Richmond, in Canada, fondata dallo stesso imprenditore e che si occupa di convertire altre auto termiche in veicoli elettrici. Tutte le foto della Wraith elettrica sono disponibili sulla pagina di Richmond News di cui trovate il link qui sotto.