Nell'ultimo periodo BMW sta macinando tanti chilometri di test a bordo delle versioni restyling di X3, iX3, X4 e X6.

Concentrandoci solo sulla X4, proprio nelle scorse settimane sono stati avvistati diversi prototipi, tra cui anche la versione M.

Le ultime foto spia del SUV sono state scattate in una location simile a quelle del restyling della X6 e mostrano le novità nell'abitacolo e degli esterni. Proprio come nella “sorella maggiore”, i cambiamenti dovrebbero essere minimi e non modificheranno molto il look dell’attuale modello.

Aggiornamenti di metà carriera

Partendo dagli interni, il prototipo sembra molto simile a quello attuale, ma ci sono alcune piccole differenze. La novità più evidente è la zona del cambio che adotta ora lo stesso stile della Serie 3 con una leva nera lucida più piccola.

I comandi del climatizzatore sono spostati più in alto e sono simili a quelli visti sulla X5. Lo schermo touch del sistema d’infotainment sembra inoltre più largo rispetto a quello attuale.

Da fuori le mimetizzazioni non permettono di riconoscere i dettagli della carrozzeria. Si notano però dei nuovi fari anteriori e un nuovo gruppo ottico posteriore. Quest’ultimo appare brunito e ricorda quello montato sul restyling della Serie 5.

La griglia sembra aver mantenuto le stesse proporzioni del modello attuale. Non dovrebbe quindi esserci posto per una calandra a doppio rene grande come quella della Serie 4.

Si aggiunge un'ibrida plug-in?

Dal display multifunzione si intravede la scritta “M40i” che fa quindi pensare che la X4 dei test sia la versione a benzina da 360 CV. Il doppio terminale di scarico in nero lucido sembrerebbe confermare che si tratti di una versione sportiva della X4.

Per il resto BMW dovrebbe confermare le motorizzazioni dell’attuale gamma. Nel listino troveremo quindi motori 2.0 quattro cilindri benzina e mild hybrid diesel fino al 3.0 sei cilindri in linea delle potentissime X4 M e X4 M Competition (qui potete vedere la nostra prova della X4 più aggressiva). Il listino potrebbe comunque completarsi con l’arrivo di un’alimentazione ibrida plug-in basata sull’X3 xDrive 30e.

Ci aspettiamo un annuncio ufficiale da parte della Casa sulla nuova X4 nei prossimi mesi.