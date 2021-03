Il design della nuova BMW Serie 4 ha creato tante discussioni. La grande calandra a doppio rene ha diviso gli appassionati: c’è chi ha apprezzato il nuovo corso stilistico di BMW e chi invece rimpiange delle linee più semplici. La Casa bavarese aveva comunque spiegato il motivo delle dimensioni della griglia dei nuovi modelli in una recente intervista.

A rendere meno “polarizzante” la Serie 4 ci ha provato prima Prior Design e ora Avante Design.

Il tuner ha mostrato i primi rendering del kit estetico montato sull’estrema M4. La serie di modifiche sarà comunque presente anche sulla M3, la quale presenta un frontale molto simile appunto all’M4.

Spalle larghe

Guardando i rendering di Avante Design, emergono subito due cose: prima di tutto la larghezza maggiorata delle carreggiate e, in secondo luogo, un doppio rene di dimensioni ridotte. Il kit è presente in tre varianti e quella più sportiva “allarga” la M4 di ben 18 cm rispetto al modello di partenza.

Oltre alle massicce carreggiate, è evidente il look più minaccioso del paraurti anteriore dove troviamo un’enorme mascherina e delle grandi prese d’aria. Il design del doppio rene è ripreso dalla M8 e ha una forma esagonale con finiture in nero lucido. Nuovo anche il cofano con delle feritoie laterali per lasciare respirare il motore 3.0 6 cilindri in linea.

A completare il corredo aerodinamico ci pensano lo splitter anteriore, delle vistose minigonne laterali e l’alettone posteriore. Quest’ultimo è “preso in prestito” direttamente dal catalogo ufficiale degli accessori M Performance.

Nel diffusore posteriore troviamo la doppia coppia di terminali in nero lucido. Una configurazione più classica quindi rispetto a quella con quattro terminali centrali presente nella gamma M Performance.

Un kit per pochi

Tuttavia, Avante Design accontenta anche chi desidera mantenere il caratteristico doppio rene a sviluppo verticale. Il kit è infatti disponibile con la calandra originale con listelli in nero lucido.

Il kit non comprende, al momento, una cura specifica per il motore. Sotto il cofano troviamo sempre il propulsore elaborato dal reparto M Performance con una potenza di 480 CV (510 CV per la M Competition).

Gli appassionati devono però già attivarsi visto che il kit sarà disponibile in tiratura limitata. Non resta che scegliere tra un look più audace e uno più “conservativo”.