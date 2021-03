Sappiamo che Jeep sta lavorando per allargare la propria gamma. Recentemente è stata presentata la nuova Grand Cherokee L a 7 posti, la quale verrà presto affiancata dalla versione a 5 posti. Nei prossimi mesi continuerà lo sviluppo anche di una baby Jeep attesa nel 2022. L’ultima novità del brand americano è però un nuovo SUV a 7 posti basato sulla Compass.

I prototipi di quest’ultimo sono stati avvistati in Svezia, terreno di test per Jeep e tante altre Case.

Aumentano capacità di carico e posti a sedere

Il look del muletto riprende proprio quella della Compass. La fiancata sembra però allungata e fa immaginare che la vettura abbia una decina di centimetri extra per ospitare una terza fila di sedili. La zona anteriore è coperta da teli e adesivi, ma si distinguono i fari e i fendinebbia LED. Per quanto sia nascosta, si vede anche la classica griglia Jeep a sette feritoie.

La parte posteriore è completamente mimetizzata ed è possibile che il SUV si caratterizzerà proprio per fari LED e proporzioni diverse rispetto alla Jeep di partenza. I gruppi ottici montati dal prototipo sono ovviamente posticci e servono semplicemente a rispettare l’omologazione su strada.

Le nostre spie ci hanno detto che, oltre agli esterni, anche l’abitacolo del misterioso SUV sarà condiviso con la Compass.

Motori benzina e diesel

Tra le motorizzazioni dovrebbe esserci un nuovo 2.0 turbodiesel da circa 200 CV con trazione integrale e cambio automatico a 9 rapporti. Le versioni a trazione anteriore potrebbero montare un 1.3 turbo a benzina da 180 CV, un’evoluzione di quello montato dalla Compass attuale da 150 CV. Non è escluso che in un secondo momento possa arrivare anche una versione ibrida plug-in 4xe.

Sul nome del nuovo modello non ci sono certezze. In ogni caso, i rumors ci dicono che quasi sicuramente non si chiamerà Grand Compass. Ci aspettiamo la presentazione ufficiale entro la fine del 2021.