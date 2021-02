Sono già state (quasi) tutte presentate sul web le novità Jeep per il 2021, ma ancora aspettiamo il momento di poterle vedere dal vivo. Anche perché si tratta di modelli che, in un modo o nell'altro, rappresentano il cuore della gamma della Casa statunitense.

Se da una parte infatti la nuova Grand Cherokee L rappresenta la continuità col modello nato nel 1993 e tra i SUV più venduti negli Stati Uniti, dall'altra parte c'è la Wrangler mossa per la prima volta da un powertrain ibrido plug-in. Segno dei tempi che cambiano, anche per fuoristrada dure e pure.

C'è poi il restyling della Jeep Compass, il SUV più venduto in Italia nel 2020 e disponibile anche in versione elettrificata "alla spina".

Jeep Compass restyling

La Jeep Compass cambia volto con il lancio dell'allestimento celebrativo 80° Anniversario, presentato assieme al restyling di metà carriera di uno dei SUV/Crossover più venduti sul mercato. Cambiano frontale e altri dettagli dell'esterno, mentre in abitacolo debutta il monitor da 10,1" per il sistema di infotainment Uconnect 5.

A livello di motorizzazioni non ci saranno invece novità: il benzina 1.3 Turbo da 130 o 150 CV e il 1.6 Multijet da 120 CV. Non mancherà naturalmente la versione ibrida plug-in 4xe col 1.3 Turbo affiancato a un elettrico, per 2 versioni rispettivamente da 190 o 240 CV.

La scheda

Nome Jeep Compass Carrozzeria SUV Motori Benzina, diesel, ibridi plug-in (benzina) Data arrivo Primavera 2021 in concessionaria Prezzi Da 23.401 euro

Jeep Grand Cherokee L

Si presenta in versione più grande e con abitacolo per 7 la Jeep Grand Cherokee L, il SUV con 3 file di sedili con uno stile completamente nuovo e in parte ispirato alla Grand Wagoneer Concept vista lo scorso settembre. Lunga 5,2 metri sarà inizialmente destinata al mercato statunitense, mentre il suo arrivo in Italia è ancora da confermare.

All'interno naturalmente c'è spazio in abbondanza (fino a 2.395 litri) e tante nuove tecnologie, con ad esempio il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5. I motori disponibili al lancio saranno il V6 di 3,6 litri da 290 CV e 348 Nm di coppia e l'Hemi V8 di 5,7 litri da 357 CV e 528 Nm. Per entrambi ci motori saranno cambio automatico 8 rapporti e trazione integrale.

La scheda

Nome Jeep Grand Cherokee L Carrozzeria SUV Motori Benzina, diesel Data arrivo Primavera 2021 in USA Prezzi ND

Jeep Compass 7 posti

Anche la Jeep Compass arriverà in versione a 7 posti, per chi ha bisogno di ancora più spazio. Di informazioni non ce ne sono ancora, ma i prototipi sono in giro per i test. Il suo nome non sarà Grand Compass mentre lo stile dovrebbe riprendere quello del recente restyling della classica versione 5 posti.

Anche a livello di motori la gamma riprenderà quella della Compass classica, con un dubbio sulla versione ibrida plug-in: la presenza di batterie e del motore elettrico posteriore infatti mal si accorda con la terza fila di sedili.

La scheda

Nome Jeep Compass sette posti Carrozzeria SUV/Crossover Motori ND Data arrivo Seconda metà del 2021 Prezzi ND

Jeep Wrangler ibrida plug-in

L'elettrificazione non conosce confini e dopo aver guadagnato il proprio posto sotto sportive e super sportive di mezzo mondo, ora arriva anche là dove l'asfalto finisce e iniziano terra e fango. Così, dopo Renegade e Compass, anche la Jeep Wrangler diventa ibrida plug-in con la versione 4xe.

A differenza delle sorelle minori il fuoristrada statunitense monta il 2.0 4 cilindri e non il 1.3, unito a 2 motori elettrici per un totale di 380 CV e 637 Nm di coppia, con la possibilità di viaggiare per un massimo di 50 km in modalità elettrica grazie al pacco batterie da 17 kWh.

La scheda

Nome Jeep Wrangler 4xe Carrozzeria Fuoristrada Motori Ibrido plug-in 380 CV Arrivo Estate 2021 Prezzi N.D.

Jeep Grand Cherokee

Il 2021 di Jeep si dovrebbe chiudere (di conferme definitive ancora non ce ne sono) con la nuova generazione di Grand Cherokee, che porterà una vera rivoluzione per il SUV statunitense. Le forme saranno simili a quelle della versione 7 posti, mentre sotto ci sarà la piattaforma Giorgio delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio, con tanti benefici in termini di dinamica di guida.

Naturalmente ci saranno modifiche tecniche, specialmente per quanto riguarda la trazione integrale, per mantenere il DNA tipico di Jeep.

Per quanto riguarda i motori potremmo ritrovare le unità che già muovono berlina e SUV del Biscione, fatta eccezione per il V6 di 2,9 litri delle versioni Quadrifoglio. E non mancheranno versioni elettrificate.

La scheda