Mercedes completa la dotazione di Classe A, CLA e CLA Shooting Brake con l’aggiunta della NIGHT EDITION. La serie speciale è disponibile per gli allestimenti Sport e Premium e su tutte le motorizzazioni dei modelli ad eccezione della 250 e della EQ Power.

Oltre ad una serie di optionals estetici, secondo Mercedes l’aggiunta del pacchetto porta ad un risparmio all’acquisto dell’auto.

Cosa include la Night Edition

Sulla Classe A in versione Sport la NIGHT EDITION porta sé il pacchetto Night composto da cerchi in lega da 18”, doppio schermo centrale da 10,25”, integrazione con lo smartphone e una serie di accessori per il comfort come il Mirror Pack, il Pacchetto parcheggio e il supporto lombare dei sedili anteriori.

Nell’allestimento Premium sono presenti una serie di aggiunte estetiche tra cui: mascherina Matrix con dettagli in nero lucido e inserti cromati, sottoporta nella stessa tinta della carrozzeria con modanatura in nero lucido, terminali di scarico nero lucido e badge dedicato sui passaruota.

All’interno invece troviamo le cuciture a contrasto in grigio chiaro sulla plancia e sui sedili con rivestimenti Artico/Dinamica neri, i tappetini neri con scritta “Edition” in grigio chiaro e inserti in alluminio chiaro.

Le aggiunte per le CLA e qualche conto in tasca

Nelle CLA e CLA Shooting Brake, la NIGHT EDITION è esclusivamente abbinabile alla versione Premium. L’equipaggiamento proposto è la stesso della Classe A Premium Night Edition con l’aggiunta del tetto panoramico, del logo illuminato e della ricarica wireless per lo smartphone.

Mercedes afferma che, nel caso di una A 180 d Automatic Sport, la serie speciale NIGHT EDITION consente di risparmiare più di 2.600 euro, mentre per una A 180 d Automatic Premium si sfiorano i 3000 euro.

Su una CLA Coupé 200 d Automatic Premium, la NIGHT EDITION permette un risparmio di circa 3.700 euro.