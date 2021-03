La Cupra Formentor è il primo modello "esclusivo" di Cupra, con carrozzeria da SUV compatto ribassato e doti dinamiche interessanti, di cui vi abbiamo parlato in modo dettagliato nel nostro #PerchéComprarla della versione VZ.

E ora, alle versioni benzina TSI e ibride plug-in e-Hybrid, si affianca il propulsore a gasolio 2.0 TDI da 150 CV.

Anche automatico e a trazione integrale

Come vi abbiamo raccontato nel dettaglio nella prova del Perché Comprarla, la Formentor è un SUV che punta tutto sullo stile accattivante, con linee muscolose e aggressive, e sulla dinamica che garantisca un alto livello di piacere di guida (com'è giusto che sia per un brand sportivo).

Il motore TDI arriva nella gamma per chi punta allo stile particolare di un SUV sportivo compatto con un certo piacere di guida, mantenendo però consumi contenuti e un bollo ridotto rispetto a quel che si paga per i 245 CV del TSI. E fra l'altro, il propulsore a gasolio rientra negli ecoincentivi statali.

Prezzi da 33.100 euro

Il 2.0 TDI è disponibile sia a cambio manuale, sia abbinato al cambio automatico doppia frizione DSG, in questo caso con trazione integrale 4Drive. La potenza massima, come già detto, è di 150 CV, mentre la coppia è di 340 Nm.

Per i prezzi, il listino parte da 33.100 euro per la versione diesel a cambio manuale, che scendono a 28.650 euro col contributo statale e si rateizzano in 255 euro/mese con 5.400 euro di anticipo IVA esclusa - o 275 euro al mese per NLT - con il finanziamento Cupra Way.

Per chi preferisce il cambio automatico DSG e la trazione integrale 4Drive, il prezzo di listino sale a 37.000 euro, che diventano 29.645 euro con i contributi ufficiali. Sempre col finanziamento Cupra, l'anticipo è di 5.220 euro e le rate 295 euro/mese - IVA esclusa - ma in questo caso è limitato ai clienti business NLT.