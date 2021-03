E ora dove la ricarico? Una domanda sempre più attuale, con numerose auto ibride plug-in ed elettriche presenti nel listini di tutti i costruttori. E se la risposta - quando si tratta di strade normali - a volte è anche semplice, parlando di fuoristrada diventa quasi impossibile.

Proprio per questo Jeep ha presentato il progetto Jeep 4xe Charging Stations, col quale mira ad aprire punti di ricarica sistemati nei pressi di percorsi offroad, così da ricaricare le batterie prima di affrontare impegnative escursioni là dove l'asfalto è solo un miraggio.

Si parte in casa

Un progetto presentato in occasione dell'edizione 2021 dell'Easter Safari, appuntamento annuale durante il quale appassionati da tutto il mondo si ritrovato a Moab, pronto a partire in 3 località simbolo dell'offroad "made in USA": la stessa Moab (Utah), il Rubicon Trail nei pressi del Pollock Pines (California) e il Big Bear (California). Percorsi che negli anni si sono guadagnati il "Badge of Honor", riconoscimento dato alle migliori località dedicate al fuoristrada.

Le stazioni di ricarica Jeep, installate con la collaborazione di Electrify America e con linea da 240 Volt (non ci sono dati sui kW, ma si parla di ricarica completa in circa 2 ore), potranno essere collegate direttamente con la rete elettrica o utilizzare speciali pannelli solari per immagazzinare elettricità.

Per accedere i proprietari delle Jeep 4xe (attualmente Renegade, Compass e Wrangler) potranno utilizzare la app di Electrify America e "fare il pieno" in maniera gratuita. Naturalmente si potrà ricaricare qualsiasi altra vettura, ma non gratuitamente.

Si arriva nel mondo

Le 3 stazioni statunitensi serviranno come rampa di lancio per il servizio Jeep 4xe Charging Stations, per il quale si pensa a una distribuzione più capillare, sulla falsa riga dei Supercharger di Tesla, non solo su percorsi offroad. Probabile quindi che anche l'Europa (Italia compresa) vedrà la nascita di stazioni di ricarica Jeep, ma non si hanno ancora idee sulle tempistiche.