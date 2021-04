La Bentley Bentayga, anche nella versione Hybrid, è uno dei SUV più lussuosi attualmente in commercio. Non abbastanza per un cliente cinese che, non soddisfatto, ha commissionato a Mulliner (divisione taylor made di Bentley) una speciale Bentayga PHEV con un colore esterno speciale e molti dettagli personalizzati in tinta.

Questa speciale Bentayga debutterà fisicamente al Motor Show di Shanghai in programma dal 21 al 28 aprile e non si conosce il prezzo totale della personalizzazione. Come si vede dalle foto qui sotto, il verde è il colore dominante, colore che in Cina rappresenta la purezza, la rigenerazione, la speranza, l'armonia e la crescita.

Verde con riflessi ambra e oro

La carrozzeria di questa particolare Bentley Bentayga Hybrid riprende il profondo verde Viridian che abbiamo visto per la prima volta sulla concept EXP 10 Speed 6. Guardando da vicino, si alterna ad una trama ambra e oro, con Bentley che afferma che, a seconda della luce, il colore riflette anche sfumature verde chiaro e blu. Il verde si ritrova anche sugli enormi cerchi da 22" bicolore.

Interni extra-lusso

L'interno è un tripudio di pelle Cumbrian - ovviamente verde - con impunture in tinta e cuciture bianche su sedili e pannelli porta per un totale di oltre 100 metri di filo utilizzato. Non mancano inserti metallici e, in uno scomparto posteriore, un paio di calici da champagne marchiati Mulliner e uno slot refrigerato dove riporre la bottiglia.

La strumentazione davanti al guidatore è completamente digitale e, al centro della consolle, lo schermo touch dell'infotainment misura ora 10,9". Il sistema è compatibile con Apple CarPlay wireless e Android Auto.

È un'ibrida plug-in

La Bentley Bentayga Hybrid nasconde sotto il cofano un V6 da 3.0 litri abbinato ad un motore elettrico per una potenza combinata di 443 CV e 700 Nm di coppia. La batteria al litio da 17,3 kWh garantisce, sulla carta, fino a 50 km di autonomia a zero emissioni calcolati secondo il ciclo di omologazione NEDC.