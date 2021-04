Le offerte di aprile riguardano anche il noleggio a lungo termine per privati: tra le auto italiane un esempio interessante potrebbe essere l’iniziativa Plus proposta da Abarth, sulla gamma più recente della Abarth 595.

Una Abarth 595 145 CV può essere acquistata con anticipo zero, una rata base per 48 mesi di 229 euro, IVA inclusa, e 1.000 km di percorrenza già compresi. Finiti i 1.000 km, il calcolo effettivo della rata viene quindi effettuato in base ai chilometri effettivamente percorsi, grazie al servizio di infomobilità Leasys I-Care: ciascun chilometro costa 0,18 euro.

Con questo importo si ottengono parecchi servizi: assicurazione RCA con penale risarcitoria, assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria; copertura incendio e furto con penale risarcitoria, riparazione danni con penale risarcitoria, infomobilità I-Care e App gratuita per la gestione dei servizi.

Vantaggi

Per una vettura divertente come la Abarth 595, la soluzione del noleggio in quattro anni con tanti servizi compresi potrebbe essere molto interessante, soprattutto se non si percorrono troppi chilometri complessivi. Per questa offerta non è previsto anticipo, e non vengono richieste permuta o rottamazione.

Svantaggi

Facendo due conti, questa offerta può diventare conveniente se si rimane su un totale massimo di pochi chilometri l’anno, meglio se non più di 10.000; altrimenti ci sono soluzioni economicamente più convenienti, anche se diverse.

