La Jeep Compass è fresca fresca di restyling, con tante novità estetiche e tecnologiche e una gamma motori che conta anche sul powertrain ibrido plug-in della versione 4xe. Quello che manca, e che è stato anticipato da tempo con alcune foto spia, è la versione 7 posti.

Un'inedita variante di carrozzeria che, come ampiamente anticipato, non si chiamerà Gran Compass e nemmeno Patriot (nome anticipato da alcuni recenti rumors) ma - almeno stando al teaser da poco pubblicato - Commander. Nulla di confermato ufficialmente, ma nel video si notano le lettere "E" ed "R" e il sospetto che il nome sia quello è forte.

Non una semplice Compass

Un nome già usato in passato dal 2005 al 2010 e ritornato nel 2018 in Cina con la Gran Commander, SUV a 7 posti con un look simile a quello della Gran Cherokee. Se ci sarà o meno una parantela estetica tra quest'ultima e la nuova Commander non lo sappiamo, anche perché il video teaser non mostra chissà quali e quanti dettagli estetici della nuova Jeep Commander.

La sensazione però è che non si tratterà semplicemente di una Compass allungata, ma di un modello con una propria identità e un design differente rispetto al SUV medio delle 7 feritoie.

Identità propria, come abbiamo visto anche nelle foto spia pubblicate tempo fa, basata su piattaforma comune, nello specifico la B-Wide di Renegade e Compass, appositamente allungata per fare spazio alla terza fila di sedili. Uno schema potrebbe impedire l'adozione del powertrain ibrido plug-in, il cui schema tecnico prevede un motore elettrico accoppiato all'asse posteriore, rubando quindi spazio ai 2 sedili che - se non utilizzati - "affogano" nel piano di carico del bagagliaio.

Sotto il cofano dovrebbero quindi trovare posto il 1.3 turbo benzina e il 2.0 turbodiesel, abbinati o meno alla trazione integrale e al cambio manuale o automatico.

Arriva entro fine anno

La presentazione della Jeep Commander dovrebbe avvenire nel corso del 2021, con commercializzazione a cavallo tra la fine dell'anno e l'inizio del 2022. Prodotta in Brasile la nuova Jeep a 7 sarà commercializzata sicuramente in sud e nord America, mentre non è ancora certo il suo arrivo in Europa.