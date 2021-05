A seguito del debutto della versione a trazione anteriore svelata lo scorso gennaio, la Mercedes EQA è ora disponibile (in Germania) anche con le quattro ruote motrici. Le prestazioni della compatta elettrica sono ancora più sportive, mentre l’autonomia rimane di circa 400 km.

La EQA a trazione integrale è disponibile in due livelli di potenza, la 300 4Matic da 168 kW (228 CV) e la 350 4Matic da 215 kW (292 CV) che si aggiungono alla già presente 250 da 140 kW (190 CV). Quest'ultima è già stata provata da noi: qui vi raccontiamo le nostre prime impressioni.

Integrale e scattante

Per sviluppare le quattro ruote motrici, la EQA 4Matic si affida non solo ad un motore elettrico posizionato sull’asse anteriore, ma anche ad uno posteriore. Stando a Mercedes, la gestione della potenza tra i due assi è controllata dalla centralina oltre 100 volte al secondo.

L'auto utilizza principalmente la spinta del motore posteriore e attiva anche quello anteriore solo quando è richiesta più potenza o trazione.

Rispetto agli 8,9 secondi della EQA 250, nella 300 4Matic lo scatto 0-100 km/h scende a 7,7 secondi, mentre nella 350 si arriva a 6 secondi. La coppia massima è di 390 Nm per la 300 e di 520 Nm per la 350.

Batteria e autonomia

Tutte le EQA hanno una velocità massima di 160 km/h, una pacco batterie da 66,5 kWh e possono gestire una ricarica fino a 100 kW. Sfruttando questa possibilità, una ricarica dal 10 all’80% richiede 30 minuti. Se ci si collega ad una rete da 11 kW, invece, le tempistiche per il 10%-100% sono di circa 5 ore e 45 minuti.

Secondo Mercedes, entrambe le versioni 4Matic hanno consumi tra 17,5 e 18,5 kWh/100 km nel ciclo di omologazione WLTP. Ciò determina un’autonomia tra i 400 e i 432 km nell’utilizzo misto dell’auto.

Gli ordini per le versioni a trazione integrale sono già aperti. Inoltre, Mercedes fa sapere che nel corso dell’anno verrà presentata un’altra variante della EQA con un’autonomia ancora superiore (alcuni rumors parlano di oltre 500 km).

I prezzi di partenza per la Germania sono di 53.538,10 euro per la 300 e di 56.215,60 euro per la 350. Il listino per l’Italia deve essere ancora comunicato.