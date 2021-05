Tra le offerte di maggio, ci si chiede se qualche Casa automobilistica proponga finanziamenti a tasso zero: tra queste, ad esempio, c'è Nissan, che sulla seconda serie della Qashqai fa scendere a zero anche l’anticipo.

Vediamo l’esempio su una Nissan Qashqai Acenta Premium con il 1.3 DIG-T 140 CV a benzina: il listino di 27.560 euro scende a 22.650 euro grazie al contributo della Casa e delle concessionarie, a fronte della rottamazione di un’auto immatricolata a partire dal 1 maggio 2011 e di proprietà del cliente da almeno 12 mesi.

In più, occorre aderire al finanziamento Intelligent Buy, che non prevede anticipo, con 36 rate mensili da 313,77 euro (TAN 0%, TAEG 0,88%). Al termine, il valore futuro garantito ammonta a 13.228,80 euro, per un totale di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro in più.

L’offerta di esempio include Finanziamento protetto e un Pack service che comprende due anni di assicurazione Furto e Incendio.

Vantaggi

Ci sono diversi motivi che rendono interessante l’offerta per questa Qashqai, dotata del motore turbo benzina a iniezione diretta da 140 CV e alcuni accessori, come la frenata di emergenza o il sistema completo di assistenza al parcheggio.

Ad esempio, i 5.000 euro di sconto sul listino, l’assenza di anticipo e il tasso zero, ma anche un TAEG limitato allo 0,88%: come dire che le spese complessive risultano più basse della media.

Svantaggi

Bisogna mettere in preventivo qualche costo in più, come IPT e PFU, altri oneri finanziari, e qualche accessorio sulle vetture in stock oggetto della promozione. L’offerta necessita comunque della rottamazione di un veicolo immatricolato a partire dal 1/5/2011, e di proprietà da almeno un anno. Attenzione, perché sta per arrivare la terza generazione della Qashqai.

In sintesi