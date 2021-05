Koeningsegg ha presentato la Jesko più di due anni fa, al Salone di Ginevra 2019. E nonostante l'introduzione della speciale Jesko Absolute nel 2020, che ha l'obiettivo di superare le 300 miglia orarie (483 km/h), i collaudi per la versione standard continuano.

A quanto pare però, i collaudatori hanno anche il tempo per divertirsi un po', come possiamo vedere nel video pubblicato sulla propria pagina Facebook dalla Casa svedese, con due Jesko impegnate a consumare le gomme una pista d'atterraggio.

1.500 CV di sound e drift

Il breve video in questione rende bene l'idea di quanto si stiano divertendo le auto e i collaudatori a bordo, fra un'accelerazione e l'altra, passando per le derapate fumanti "a giro" intorno alla videocamera. E la Jesko sembra molto capace in queste cose, contornato da un sound davvero rabbioso.

Non c'è da stupirsi per la facilità con cui sovrasterza: il modello, che porta il nome del padre del fondatore, ha a disposizione una versione rivisitata del 5.0 V8 sotto il cofano, capace di ben 1.500 Nm di coppia e 1.350 CV, che possono arrivare a 1.500 con carburante E85. In ogni caso, più che sufficiente per far pattinare le ruote posteriori.

Tutta questa potenza deriva da aggiornamenti speciali al motore, dotato di un albero a gomiti piatto, turbocompressori più grandi, una presa d'aria ridisegnata e un sistema di iniezione dell'aria specifico. In più, la trasmissione proprietaria Koenigsegg Light Speed Transmission garantisce più velocità nelle cambiate, e quindi più accelerazione.

La Jesko verrà prodotta in soli 125 esemplari, ognuno dei quali già venduto. E di certo non sarà economica, nemmeno negli optional: il solo "accessorio" della carrozzeria nuda in fibra di carbonio costa circa 365.000 euro. In altre parole, una Jesko ben configurata può facilmente costare ben più di tre milioni di euro.