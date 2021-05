Maserati vuole conquistare la Cina. Non è certo la sola, ovvio, ma è interessante l'idea che ha avuto per farsi strada nell'immaginario collettivo dei giovani cinesi e far conoscere le sue supercar. Oggi è il 20 maggio e qui in Italia non è una ricorrenza speciale (esclusi gli anniversari personali), in Cina invece sì. Il 20 maggio si scrive 5.20 (prima il mese e poi il giorno) e 520 si pronuncia in cinese in un modo molto simile alla frase "ti amo". Per questo è nata una festa dell'amore molto popolare tra i giovani.

E' come San Valentino, un giorno in cui ci si scambiano regali, messaggi e si fa festa. Maserati ha colto l'occasione e in collaborazione con il brand cinese di streetwear CANOTWAIT_ (un marchio fashion fondato dal noto cantante, attore e trend setter William Chan) ha creato una Ghibli Hybrid in tiratura limitatissima.

Si chiama "Love Audacious" e verrà prodotta in appena otto esemplari riservati alla Cina. Per il lancio, che avviene il 20 maggio, è stato inaugurato un pop-up store a Shanghai, dove i giovani clienti e gli influencer streetwear si incontrano e scoprono il mondo Maserati. Quanto costa la Ghibli Hybrid Love Audacious? La cifra non è stata comunicata.

Il colore è speciale

Questa speciale Ghibli Hybrid nasce all’interno del programma di customizzazione Maserati Fuoriserie ed è stata verniciata in un colore unico chiamato Digital Aurora. E' una miscela di un viola intenso (uno dei colori preferiti di William Chan), con riflessi e sfumature bluastre.

Per rendere ancora più estrema questa colorazione tristrato è stato introdotto un pigmento sperimentale in scaglie di vetro rosa, che crea un effetto particolare che vuole cavalcare l'attuale tendenza Phigital.

Dettagli da Fuoriserie

A completare gli esterni, la Ghibli Hybrid Love Audacious monta cerchi da 20” Teseo nero lucido, anch’essi disponibili all’interno del catalogo Fuoriserie.

Per completare il tutto ci sono due badge personalizzati CANOTWAIT_: uno sul lato esterno, appena sopra le tre prese d’aria laterali, e l'altro all’interno dell’abitacolo.