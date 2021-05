Poche auto sono così entusiasmanti da guidare come la Porsche 911 GT3 RS. La versione che rappresenta l’anima più corsaiola della coupé di Zuffenhausen, vanta un 6 cilindri boxer 4.0 aspirato che eroga la potenza di 520 CV a 9.000 giri (il più potente mai montato su una 911 di serie).

E' capace di arrivare a 312 km/h e scatta da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi. Adrenalina pura che in Italia costa circa 200 mila euro. E se a guidarla fosse una donna? E per di più una donna di una certa età... che effetto vi farebbe? Beh, guardate il video e fatecelo sapere.

Una super nonna

Non sappiamo quanti anni abbia e come sia arrivata a girare con una GT3 RS sul famoso circuito di Monza. Ma i dettagli contano? Il video ci dice tutto quello che dobbiamo sapere, a cominciare da questa meravigliosa donna che si prepara per la guida con la sua tuta da gara Porsche.

Dopo aver sistemato i lunghi capelli e indossato una maschera per il viso, si infila il casco con un dispositivo HANS attaccato ed entra in auto. Motore acceso e via!

Dal paddock, la telecamera salta a bordo pista dove vediamo questa nonnina che corre con la GT3 RS a tutta velocità. Il video continua con molte altre scene d'azione, con la donna anziana più bella del mondo che non mostra pietà sia per l'asfalto e nemmeno per le gomme. Non sembra affatto essere la prima volta per lei, chissà quante altre supercar ha guidato e dove... Di certo questo giro in pista ricorda a tutti che la passione non conosce età.

Ora la nuova Porsche 911 GT3 è in arrivo (qui il video spia). Chissà se la signora di Monza ha già in programma di comprarla e stupirci ancora una volta!