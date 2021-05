Avvicinarsi al mondo delle auto elettriche può essere facilitato dalle promozioni in corso: anche una vettura recente e premium come la Mercedes EQA è in offerta non solo per tutto il mese di maggio, ma fino al 30 giugno, con immatricolazioni entro il 30 settembre.

Mercedes Financial Services ha pensato a varie soluzioni possibili, tra le quali la formula myDrivePass, in pratica un leasing simile a quello aziendale, ma destinato ai privati, e con gli importi con IVA.

Una Mercedes EQA 250 Sport può essere acquistata con un anticipo di 10.450 euro al netto degli ecoincentivi statali sulle vetture elettriche. Le rate mensili sono quindi 35 da 350 euro (TAN 4,90%, TAEG 5,71%, TAE 3,97%), mentre il riscatto è fissato in 24.091 euro, per un totale di 45.000 km.

In questo esempio nell’importo è compresa la Wallbox, ma volendo si possono aggiungere servizi assicurativi o di manutenzione, personalizzando l'importo della rata.

Vantaggi

Il Leasing è una formula che permette alle imprese di scaricare fiscalmente gran parte dei costi; tuttavia la formula per privati può avere dei vantaggi, soprattutto includendo parte dei servizi nell’importo da finanziare.

L’ecobonus garantisce uno sconto iniziale, mentre la maxi rata di circa la metà del prezzo fa pensare, più che al riscatto, al passaggio ad una nuova vettura, come fanno le aziende: vista l’evoluzione della tecnologia elettrica, può essere una buona scelta.

Svantaggi

Lo svantaggio principale è che l’esempio è sulla versione di accesso alla gamma EQA, e in allestimento base: è facile salire di prezzo, al di là degli oneri finanziari, anche con i soli accessori.

In sintesi