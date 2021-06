Anticipo zero: una formula purtroppo sempre meno frequente tra le offerte, anche nel mese di giugno, ma interessante quando si vuole passare ad un’auto nuova. Ford ripropone questo vantaggio praticamente su tutta la gamma, grazie al finanziamento IdeaFord.

Ad esempio, una Ford Puma Hybrid può essere acquistata con mini rate e maxi rata finale, e con un doppio sconto sul listino che include anche uno specifico Hybrid Bonus. Prendiamo la Nuova Puma MY2021.25 Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV, che ha un listino di partenza di 24.000 euro.

Con l'offerta, il prezzo scontato è di 20.250 euro, ma aderendo al finanziamento si scende ulteriormente a 19.500 euro, vale a dire 4.500 euro di sconto in totale. Senza anticipo, le rate mensili sono poi 36 da 261,61 euro (TAN 3,45%, TAEG 4,69%) più le spese di incasso rata di 4 euro. Al termine, la rata finale è di 12.480 euro, per un totale di 30.000 km e 0,20 euro per ogni chilometro percorso in più.

Questo esempio comprende anche la copertura assicurativa New 4 Life, ripartita sulla quota mensile senza interessi, ma c'è una condizione importante per ottenere il tasso agevolato con TAN 3,45%, su veicoli in pronta consegna: è necessario rottamare un veicolo immatricolato prima del 31 dicembre 2011 di proprietà del cliente da almeno sei mesi.

Vantaggi

Un finanziamento senza anticipo è sempre un bel vantaggio per dilazionare bene la spesa, considerando anche le rate mensili di circa 265 euro. Bene anche per l’assicurazione compresa, e per la buona dotazione della versione Titanium, che comprende anche molta elettronica, come i sistemi pre collision o di connettività Sync3.

Tra l’altro, si possono acquistare altre versioni di Puma: per l'allestimento Titanium, ad esempio, la rata dell’automatica è di 299 euro, mentre volendo passare alla Diesel l'importo sale a 309 euro.

Svantaggi

L’offerta è solo sulle vetture in stock, eventualmente già dotate di alcuni optional aggiuntivi, e necessita della rottamazione di un’auto immatricolata almeno nel 2011 o prima, di proprietà del cliente da almeno sei mesi.

In sintesi