Tante offerte per Audi anche nel mese di giugno, con il finanziamento Audi Value, che consente di variare con una certa flessibilità il valore di anticipo, mini rate e maxi rata finale, e non richiede permuta o rottamazione.

Tra le auto in promozione, la nuova Audi A3 Sportback 2.0 (30) TDI S tronic, in allestimento Business Advanced, dotata di accessori come l’Audi virtual cockpit, i cerchi da 18”, il pacchetto lucido esterno, il navigatore e il sistema di parcheggio Plus.

Partendo da un listino di 35.780, si può scendere con lo sconto a 32.108,59 euro; le rate sono poi 35 da 199 euro (TAN 3,49%, TAEG 4,38%), mentre la maxi rata finale ammonta a 16.649,40 euro. L’offerta include Audi Premium Care per 24 mesi e 30.000 km, e l’estensione di garanzia Audi Extended Warranty per un anno aggiuntivo, o 60.000 km totali.

Vantaggi

I finanziamenti Audi Value permettono di variare bene la rata in funzione di una serie di parametri, come l’usato in permuta o il chilometraggio totale previsto. Qui ci sono optional interessanti nell’allestimento, uno sconto di 3.671,41 euro, rate mensili piuttosto basse e i servizi di garanzia estesa e manutenzione.

Svantaggi

L’offerta è su vetture in disponibilità, che potrebbero avere accessori in più, oltre ai consueti oneri finanziari: partendo da questi dati di esempio, occorre sempre una puntuale contrattazione con la Concessionaria.

In sintesi